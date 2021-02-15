شروط تسجيل توكلنا للاطفال 2021 وعمر حساب مستقل للأقل من 15 عام

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عمر شويل - جدة كثرت عمليات البحث بين العديد من المواطنين في المملكة لمعرفة شروط تسجيل توكلنا للاطفال 2021 الأقل من 15 عام، حيث أعلن التطبيق إمكانية القيام بذلك بكل بساطة، دون الحاجة إلى الارتباط بحسابات ولي الأمر أو الكفيل، بعد أن أصبح هذا التطبيق هو الأهم في المملكة، وكان قد تم إطلاقه بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، كإجراء احترازي للوقاية من كورونا، لأنه يضم بداخله العديد من الخدمات التي يحتاجها المواطنين ويمكن القيام بها أون لاين دون الحاجة للتزاحم في الأماكن المختصة.

شروط تسجيل توكلنا للاطفال

يتيح تطبيق توكلنا إمكانية استعراض الحالة الصحية للمستخدمين للتأكد من عدم خطورة دخوله إلى أي من الأماكن العامة أو المغلقة، ومعرفة هل الشخص مصاب بكورونا أو مخالط لأحد الأشخاص القادمين من الخارج، أتاح التطبيق مؤخرًا التسجيل للأطفال الأقل من 15 عام بحساب مستقل دون أن يكون هناك حاجة لتسجيله كتابع في حساب ولي الأمر، ولكن يتم ذلك بناء على عدد من الشروط التي لابد من توافرها لإنشاء الحساب.

ضوابط عمل حساب توكلنا

لابد أن يكون الطفل لديه رقم بسجل الأسرة.

تعريف رقم السجل للطفل في منصة أبشر.

تفعيل رقم الجوال الخاص بالطفل باسمه عبر منصة أبشر.

ألا يقل عمر الطفل عن 15 عام.

أن يكون للطفل بطاقة هوية إذا كان فوق ال 15 عام.

التسجيل في توكلنا للأطفال

وتعتبر طريقة التسجيل للأطفال الأقل من 15 عام هي نفسها الطريقة العادية، حيث يمكن الدخول على الموقع عبر رابطه الرسمي، وبعدها تعبئة البيانات بحرص، وإتمام عملية التسجيل بإدخال رقم الكود الظاهر في الرسالة على الهاتف الجوال، وذلك عن طريق :

تحميل تطبيق عبر جوال الطفل.

اختيار الأيقونة من تطبيقات الهاتف.

اختيار أيقونة تسجيل جديد لإنشاء الحساب.

الضغط على خيار مواطن أو مقيم حسب طبيعة الطفل.

كتابة رقم الطفل المسجل في سجل الأسرة.

إدخال تاريخ ميلاده.

اختيار كلمة مرور بعد الاطلاع على الشروط والموافقة عليها.

تأكيد كلمة المرور والتأكد من مطابقتها.

تفعيل الخيار الخاص بتحديد الموقع عبر الجوال لتحديد مكان السكن الخاص بالطفل.