نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحميل تطبيق توكلنا مجانا وكيفية استخدامه في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تحميل تطبيق توكلنا تحرص حكومة المملكة السعودية المحافظة على سلامة وصحة مواطنيها والمقيمين بأراضيها، من انتشار وخطورة “فيروس كورونا” الحديث، فقامت هيئة السعودية “سدايا” للذكاء الاصطناعي والبيانات بعمل “توكلنا”، لتساند جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.

رابط تحميل تطبيق توكلنا

في بداية الأمر “توكلنا” هَدَف للمعاونة في إدارة العملية الخاصة بإعطاء التصاريح بشكل إلكتروني أثناء حظر التجول، وهذا لكلٍ من موظفين القطاع الحكومي، والقطاعات الخاصة، وأيضُا الأشخاص، بالتعاون مع بعض جهات الحكومة ووزارة الصحة، أثناء فترة الحظر التي تم فرضها، وهذا ساهم في تقليص انتشار الفيروس بالمملكة.

وفي مرحلة رفع إجراءات الحظر والعودة بحذر، أطلق تطبيق توكلنا عدد من الخدمات المهمة تساعد في العودة الآمنة، وأهمها توضيح حالة المُستخدِم الصحية بواسطة أكواد ملونة بأعلى درجات للأمان والخصوصية، ولمواجهة الفيروس يلزم وجود تعاون بين المجتمع والدولة، لذا قدم توكلنا للأفراد خِدمة الإبلاغ عن المخالفين لأيٍ من الإجرَاءات الاحترازية أو من يدخلون الأحياء المعزولة.

تطبيق توكلنا على الجوال

لاستخدام التطبيق قم بتحميله أولًا يمكن تحميل تطبيق توكلنا للأندريد من خلال بلايستور، كما يمكن تحميل تطبيق توكلنا لجوال أيفون عن طريق متجر ابل.

الأسئلة الشائعة عن تطبيق توكلنا

كيف يمكنني التسجيل في توكلنا؟

بعد تحميلك للتطبيق قم باختيار “مستخدم جديد”، بعدها أدخل رقم الإقامة أو رقم الهوية وتاريخ الميلاد، بعد ذلك قم بالضغط على “خانة إقرار الشروط” سيأتيك رمز التحقق الخاص بك على جوالك.

لا يعمل التطبيق لدي، فماذا أفعل؟

برجاء التأكد من تحديثك للتطبيق لآخر نسخة.

ما هي الخَدمات المُقدمة حاليًا؟

توضيح حالة المُستخدم الصحية، والتصاريح، والبلاغات هي الخدمات الحالية.