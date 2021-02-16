كيفية التسجيل في منصة مسار masar.sa إلكترونيًا

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عمر شويل - جدة نقدم لكم كيفية التسجيل في منصة مسار، لكي يستطيع جميع الموظفين المتميزين من الحصول علي الترقيات مقبل الجهات الحكومية بكافة الوظائف بالقطاع الحكومي، حيث تتم عملية الحركات التنقلية من خلال هذه المنصة الإلكترونية الحكومية السعودية، لكي تسهل علي جميع المواطنين العاملين بالهيئات الحكومية من ترقيتهم للرتبة الوظيفية التي تليها علي حسب اللوائح التنفيذية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، من خلال هذا المقال سوف نتابع معاكم رابط التقديم على منصة مسار علي شبكة الأنترنت.

تتم عملية التسجيل في منصة مسار للترقيات بشكل إلكتروني، لكي يتمكن جميع الموظفين بالمملكة العربية السعودية من متابعة الإعلانات الخاصة بالترقيات بشكل دوري من قبل المنشآت والشركات التابعة للحكومة حيث يمكن معرفة كافة الإجراءات للنظام الوطني التابعة للخدمة المدنية التي تتوافق مع اللوائح التنفيذية لجميع الموارد البشرية التابعة للوزارة بالأراضي الحجازية لترشيح الموظفين للترقية، حيث سنرفق لكم رابط التسجيل في مسار اسفل هذه التدوينة لكي نسهل الأمر علي الجميع فرجاءً تابعوا معانا قراءة السطور التالية.

كيفية التسجيل في منصة مسار

بإمكان جميع المواطنين الدخول علي منصة مسار تسجيل الدخول بكل سهولة حيث يمكن لحضراتكم معرفة الخطوات الصحيحة لـ طريقة التسجيل في منصة مسار masar.gov.sa من اجل تسجيل مستخدم جديد في مسار من خلال اتباع الخطوات الموضحة لكم عبر النقاط التالية.

الدخول علي رابط التسجيل في منصة مسار من ثم.

من ثم. تسجيل دخول أبشر للأفراد من ثم بعد ذالك.

الدخول إلي المنصة الإلكترونية لاستكمال البيانات الخاصة بك بشكل صحيح من ثم.

كتابة كلمة المرور وتأكيدها في الخانات المخصصة لذالك من ثم.

كتابة رمز التحقق الموجود بالمستطيل الذي أمامك من ثم.

الضغط علي أيقونة تسجيل.

سوف يتم استلام رسالة علي رقم الجوال الخاص بك لتفعيل العضوية.

اكتب الرمز الخاص بالكود في الخانة التي سوف تظهر أمامك.

سوف تظهر رسالة بتأكيد بنجاح عملية التسجيل.

استعراضنا مع حضراتكم خطوات طريقة التسجيل بمنصة مسار عبر موقع مسار للتطوير المهني للحصول علي حساب جديد لكي يتم طلب التقديم على الترقيات في مسار لكي يتمكن الموظف بالقطاع الحكومي الحصول علي الترقية من الجهة الحكومية التي يعمل بها بمختلف الوظائف.