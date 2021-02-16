نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة وخطوات فتح حساب بنك الرياض أون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الرياض هو أحد أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، يملك العديد من الفروع داخل المملكة السعودية وخارجها لتلبية إحتياجات عملاؤه في تقديم خدمات مالية ومصرفية متكاملة، للأفراد والمؤسسات والشركات، كما أن له دور رائد في مجال التمويل، فقد نظم وشارك في العديد من عمليات التمويل المشتركة في العديد من المجالات المختلفة مثل مجال النفط والغاز والبتروكيماويات كما شارك في العديد من مشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية.

طريقة التسجيل في بنك الرياض أون لاين للأفراد:

يمكنك التسجيل في خدمة الرياض أون لاين وهي أحد الخدمات التي يقدمها البنك لعملاؤه حرصاً على تلبية إحتياجاتهم، فيمكنك من خلال حسابك في بنك الرياض أون لاين متابعة وإدارة جميع معاملاتك المصرفية اليومية من خلال شبكة الأنترنت وأنت في مكانك بكل سهولة ويسر، مع توفير الأمان الكافي لاتمام هذه العمليات.

لتظهر لك شاشة تسجيل جديد قم بأدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم هوية مقيم أو رقم الهوية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وثّق هويتك وحدد البطاقة التي تود استخدامها لتوثيق عملية التسجيل، سواءً كانت بطاقة صراف آلي أو بطاقة ائتمانية.

ومن ثمة أدخل الرقم السري الخاص بالبطاقة التي اخترتها.

ومن ثمة أدخل الرقم السري الخاص بالبطاقة التي اخترتها. وفي حال إذا كانت البطاقة المختارة هي بطاقة ائتمانية يجب ادخال تاريخ انتهاء صلاحيتها كما هو مذكور على البطاقة.

انشئ ملفك الرقمي وقم بتحديد “اسم المستخدم” الذي ترغب في استخدامه للدخول إلى القنوات الرقمية.

انشئ ملفك الرقمي وقم بتحديد “اسم المستخدم” الذي ترغب في استخدامه للدخول إلى القنوات الرقمية. ومن ثمة أدخل بريدك الإلكتروني وأكّد ادخاله مرةً أخرى.

ليتم تحويلك إلى شاشة إدخال كلمة المرور الخاصة بالقنوات الرقمية ومن ثمة أكّد ادخالها مرةً أخرى.

ثم قم بإدخال الرقم السري الخاص بخدمة هاتف الرياض، والمكّون من أربعة خانات، وأكّد ادخاله مرةً أخرى.

ثم قم بوضع علامة أمام مربع اوافق على الشروط والأحكام.

وبذلك تكون قد قمت بتسجيل حسابك الخاص في خدمة الرياض أون لاين وأصبح بإمكانك التمتع بتجربة القنوات الرقمية التي يقدمها البنك.