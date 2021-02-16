نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل خدمة الوضع الحذر في تطبيق tawakkalna للمواطنين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة tawakkalna ، يقدم تطبيق توكلنا الذي تم إطلاقه بالتزامن مع وقت انتشار فيروس كورونا من قبل الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، خدمة الوضع الحذر لحماية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، فمن الضروري الحرص على تفعيل خدمة الوضع الحذر في tawakkalna عند الخروج من المنزل والتوجه إلى الأماكن العامة والأسواق في المملكة العربية السعودية، كما يقدم توكلنا الكثير من الخدمات الأخري للحد من انتشار فيروس كورونا وتقليل عدد الإصابات بالفيروس بقدر الإمكان، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة تفعيل خدمة الوضع الحذر في تطبيق tawakkalna الإلكتروني للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية لسعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تعريف خدمة الوضع الحذر في تطبيق tawakkalna

خدمة الوضع الحذر هي واحدة من أهم الخدمات التي يقدمها تطبيق tawakkalna app ، وهي تعمل عن طريق البلوتوث وتستشعر الأجهزة القريبة من جهاز المستخدم، وتقوم هذه الخدمة بإرسال رسالة تنبيه عند اقتراب مستخدم برنامج توكلنا من أحد المصابين أو المخالطين للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، وأيضا إرسال رسالة تنبيه عند تواجد المستخدم في الأماكن العامة أو الأماكن التي يوجد بها تجمعات أو المستشفيات والمنشآت الصحية أو أي مكان أخر يوجد به أصابات بالفيروس، والهدف الأساسي من هذه خدمة tawakkalna هو الحفاظ على سلامة المواطنين وتقليل عدد الإصابات بالفيروس، كما أن هذه الخدمة لا تخترق خصوصية مستخدمين توكلنا سدايا ، فهي لا تظهر شخصية المصاب أو المخالط في هذه الرسالة التحذيرية، فيجب عل الجميع ارتداء الكمامة والتعقيم دائما والحفاظ على التباعد الاجتماعي .

طريقة تفعيل خدمة الوضع الحذر في توكلنا

أولا قم بعمل تحميل تطبيق توكلنا .

. ثم فتح التطبيق tawakkalna من الهاتف .

من الهاتف . أكتب رقم الهوية وكلمة السر بشكل صحيح ثم عمل تسجيل دخول توكلنا .

. الدخول إلى ( خدمات الصحة ) .

أضغط على أيقونة ( الوضع الحذر ) .

أنقر على زر ( التفعيل ) .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة تفعيل خدمة الوضع الحذر في تطبيق tawakkalna للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية .