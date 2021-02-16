نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل بنك يعطي قروض للمتقاعدين علي راتب التقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل بنك يعطي قروض للمتقاعدين، حيث تعد قروض المتقاعدين وأصحاب المعاشات في السعودية من الأمور التي يبحث عنها فئة كبيرة من المتقاعدين والأفراد الموشكين علي التقاعد، حيث يتم البحث عن أفضل قرض تقاعدي يمكن الحصول عليه من خلال شروط ميسرة وسريعة، ويعرض بنك ساب السعودي أحد أفضل البنوك السعودية التي تقدم قروض للمتقاعدين من خلال توافق الشريعة الإسلامية، حيث يستهدف البنك توفير سيولة نقدية تناسب جميع الأفراد المتقاعدين في المملكة لتصل قيمة القروض التي تقدمها الي 500 ألف ريال سعودي يحقق بها كل متقاعد أحلامه وأغراضه الشخصية التي يسعى لها كل متقاعد، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم علي قروض بالتقسيط للمتقاعدين وأصحاب المعاشات في السعودية من خلال أفضل بنك يعطي قروض للمتقاعدين.

ملامح وتفاصيل قروض بالتقسيط للمتقاعدين من بنك ساب

يتم صرف قروض المتقاعدين من خلال مزايا يختص بها كل متقاعد في حالة الحصول علي قرض من بنك ساب:

تتوافق قروض المتقاعدين وأصحاب المعاشات مع أحكام الشريعة الإسلامية

يتم توفير مبالغ تمويل شخصي تبدأ من 10,000 ريال سعودي كحد أدني، مع حد أقصي يصل إلى 500,000 ريال سعودي.

يتم توفير ميزة سداد تناسب كل فرد متقاعد تصل فترتها من 12 شهراً وحتي فترة 60 شهراً حسب رغبة العميل.

قروض المتقاعدين وأصحاب المعاشات لا تحتاج الي موافقة كفيل.

يتم إعفاء كافة العملاء من سداد المتبقي من المستحقات في حالة التعرض الي الوفاة لا قدر الله من أجل حماية أسرة العميل الحاصل علي القرض.

شروط صرف قروض المتقاعدين لأي عميل داخل المملكة

يجب توافر عمر محدد للعملاء يكون من سن 40 سنة وحتي 67 سنة.

الحد الأقل للراتب التقاعدي للعملاء المتقاعدين هو 3,000 ريال سعودي.

توفير خطاب يفيد بالموافقة علي تحويل الراتب الي البنك.

موقع التقديم الإلكتروني علي قروض المتقاعدين

يستطيع كافة العملاء الراغبين في الحصول علي تمويل شخصي للمتقاعدين من فئة المتقاعدين من خلال التقديم الإلكتروني بالدخول علي موقع بنك ساب، وتسجيل كافة البيانات المطلوبة.