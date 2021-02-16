نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية مقر الشركات العالمية شرط تعاقد بين الشركات الأجنبية والحكومة في المقال التالي

عمر شويل - جدة السعودية مقر الشركات العالمية ، كشرط أساسي للتعاقد، بين الجهات الحكومية وبين أي شركات أو مؤسسات تجارية أجنبية، وسوف يتم العمل بهذا القرار بدءًا من عام 2024م، بحيث تكون السعودية هي المقر الإقليمي الوحيد في المنطقة لها، وإلا سيتم وقف التعاقد معها، مع العلم أن الشركات العالمية غير المتعاقدة مع الجهات الحكومية لن تتأثر بهذا القرار الجريء غير المسبوق، ويشمل القرار كذلك كافة الهيئات والمؤسسات، وأيضًا الصناديق التابعة للحكومة، أو أي من أجهزة الحكومة المختلفة، والجدير بالذكر أنه في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، والذي تم انعقاده من وقت قريب، تم الإعلان عن مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030، وكان من اللافت هو التصريح بنقل أكثر من 24 شركة عالمية، مقراتها الإقليمية إلى مدينة الرياض، نذكر منها الشركات العالمية بيبسيكو، شلمبرجيه، ديلويت، بي دبليو سي، تيم هورتينز، بيكتيل، بوش، بوسطن ساينتيفيك وغيرها، وقد تم الإعلان عن القرار اليوم عبر وكالة الأنباء السعودية واس، عبر مصدر مسؤول.

السعودية مقر الشركات العالمية

والجدير بالذكر أن قرار المقر الإقليمي بالمنطقة للشركات الأجنبية، هو أرض المملكة العربية السعودية، يعد بمثابة تحفيز للشركات والمؤسسات الأجنبية، التي تتعامل مع كافة الجهات الحكومية السعودية وأجهزتها، لتطويع أعمالها لصالح المملكة، مما ينج عنه:

خلق فرص توظيف جديدة لشباب وفتيات المملكة.

رفع من كفاءة الإنفاق لصالح المملكة.

الحد من التسرب الاقتصادي مما يصب في صالح المملكة أيضًا.

التأكد من أن الخدمات الرئيسية والمنتجات، التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المتنوعة، يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب، مما يعزز من الشأن الاقتصادي المحلي.

كما يعد لهذا القرار فائدة للاقتصاد السعودي، من خلال تقوية التنافس لرؤوس الأموال الأجنبية على أرض المملكة.

كما يعد هذا القرار بمثابة جذب للشركات، وتمكين للنمو الاقتصادي.

السعودية مقر إقليمي كشرط تعاقد بين الشركات الأجنبية والحكومة وفق رؤية 2030

والجدير بالذكر أيضًا أن هذا القرار يعد جزء من استراتيجيات المملكة، وفق رؤية 2030م، والتي تصب في صالح المملكة، والمواطن السعودي على حد سواء، والتي تم تدشينها منذ عام 2017م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفخامة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، صاحب القرارات الجريئة الطموحة غير المسبوقة، فقد قام ولي العهد يطلق كورال بلوم الجزيرة الرئيسية، ولا ننسي أيضًا مشروع ذا لاين أحدث مدينة طبيعية بالمملكة، وقرار اليوم هو جزء من برامج جذب المقرات، وفق برامج رؤية المملكة 2030م، مما يضاعف حجم الاقتصاد السعودي، ويولد فرص عمل بالآلاف للسعوديين، بما يزيد عن 35 ألف وظيفة لشباب وفتيات المملكة.

ميعاد تنفيذ قرار 2024م لنقل كافة المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى أراضي المملكة

وقد أكد مصدر مسؤول لواس العام، أن هذا القرار لن يؤثر على التعاملات السعودية مع القطاع الخاص، ولن يؤثر على رغبة أي مستثمر للدخول للإقتصاد السعودي، والقرار سوف يتم عن إعلان ضوابطه، بشكل رسمي، خلال هذا العام 2021م.