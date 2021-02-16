نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي .. وكيفية التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي، أصبحت منصة مدرستي هي المنفذ الوحيد للتعلم عن بعد والذي اتبعته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وأعتمدت عليه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وهي جائحة فيروس كورونا المستجد، ويبحث الطلبة والطالبات في المملكة عن كل ما يخص منصة مدرستي حتى يستطيعون أستطمال مسيرة التعلم عن بعد.

منصة مدرستي :

وقد أستطاعت وزارة التعليم السعودية أدخال عليها الكثير من التحديثات الجديدة والتي تواكب منظومة التعليم عن بعد وحتى لا يشعر الطالب بأي عقوبات، خاصة وأن الوزارة قد أعلنت استكمال الفصل الدراسي الثاني على منصة مدرستي، وقد قامت وزارة التعليم بمساعدة التقنية الحديثة على تعديل الكثير من الأستراتيجية التعليمية والتقنية على المنصة حتى يتمكن الطالب من الدخول في أي وقت لمنصة مدرستي ويستطيع البقاء طوال اليوم على الموقع دون وجود خلل تقني ويستطيع اختيار الوقت الذي يريده لحضور الحصص وحل الواجبات وإجراء الاختبارات الأسبوعية حتى يستطيع معرفة مستواه التعليمي، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على كيفية تسجيل الدخول ورابط منصة مدرستي.

خطوات تسجيل الدخول الى منصة مدرستي :رابط منصة مدرستي

الدخول الى موقع منصة مدرستي وتسجيل الدخول عن طريق كتابة الأسم وكلمة المرور الخاصة بك.

وفي حالة إذا لم تكن تمتلك حساب على موقع منصة مدرستي تستطيع أن شاء حساب بكل سهولة، قم بالضغط على أن شاء حساب جديد ، ثم تقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة ثم الضغط على إنشاء حساب.

وفي حالة نسيت كلمة المرور في أي وقت تستطيع الضغط على نسيت كلمة المرور وسوف يتم ارسال كلمة مرور جديده على الايميل الخاص بك.

ومن هنا يمكنك متابعة دروسك التعليمية مع المعلمين والقيام بحل الواجبات المدرسية واحلى الاختبارات الأسبوعية حتى تتعرف على مستواك الدراسي.