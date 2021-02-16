نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الإجتماعي المقطوعة موعد صرف المساعدات المقطوعة برقم الطلب 1442 وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن أخبار وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وخاصة أخبار المساعدة المقطوعة، فهذا البرنامج قد أطلقته الوزارة بهدف الوقوف بجانب المواطن البسيط محدود الدخل الذي قد تأثر جراء الإصلاحات الإقتصادية الأخيرة والتي نتج عنها ارتفاع أسعار السلع الأساسية مما أدى إلى تعثره في قضاء متطلبات جياته والعيش في مستوى معيشي جيد، ولهذا تهدف المساعدات المقطوعة التي تصل إلى 36 ألف ريال سعودي إلى التخفيف عنه وعن الأعباء التي يحملها في الفترة الاخيرة، ونحن في موقعنا نهتم بالكتابة عن كافة المواضيع التي تخص الزئر السعودي وعلى رأسها مواضيع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد صرف المقطوعة وشروط التسجيل فيها، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

يسألنا الكثيرعن شروط الإستحقاق أو التقديم في المساعدة المقطوعة حيث أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وضعت شروط محددة لكل من يريد التقدم إلى المساعدة المقطوعة، ومن هذه الشروط:

أولاً أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

لا يقل عمره عن 35 عام.

لا يتقاضى راتب كبير.

وفي حالة توفر هذه الشروط فيه يُمكنه التقديم إلى مقطوعة الضمان الإجتماعي والإستفادة من المساعدات المالية السنوية لها.

موعد صرف المقطوعة

لم تقم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية منذ إطلاقها لبرنامج المساعدة المقطوعة بتحديد موعد سنوي ثابت لنزول المساعدات بل فضلت الإعلان عنها عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على تويتر، وتُعلن الوزارة عن الموعد الرسمي قبل إيداع المستحقات في الحسابات البنكية للمستفيدين ويكون هذا عبر الموقع الرسمي لها كما وضحنا، وكل ما عليك هو متابعتنا يومياً عبر موقعنا ونحن سوف نوافيك بأحدث الأخبار بشأن المساعدة المقطوعة ونعلمك بالموعد فور تحديده.