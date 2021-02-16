نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استخراج رخصة القيادة للنساء 1442 والإجراءات الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استخراج رخصة القيادة للنساء أصبحت ضروريا بعد سماح المملكة للنساء بقيادة السيارة بعد ماكان مقتصر فقط على الرجال، وقد حل ذلك الكثير على النساء العاملات أصحاب المسؤلية الحركة بسهولة بالسيارة ويتم استخراج الرخصة وفقا لشروط واجراءات قد حددتها المملكة للنساء للحصول على الرخصة ويوجد أيضا رسوم للاستخراجها، وتعتبر الرخصة هي وثيقة تثبت قدرة السائق علي فهم وقراءة كافة القواعد الخاصة بالمرور ويحاسب علي المخالفات المقررة حسب اللوائح، ولن تتمكن المرأة في المملكة سواء كانت مواطنة أو مقيمة من قيادة السيارة في المملكة ألا بوجود رخصة قيادة والالتزام ببعض الشروط المطلوبة التي حددتها وزارة الداخلية السعودية.

شروط استخراج رخصة القيادة للنساء 1442

ألا يقل عمر المتقدمة عن 18 عام. الالتحاق بأحد مدارس تعلم القيادة. يتم إجراء فحص طبي في أحد أماكن فحص وزارة الداخلية المعتمدة. اجتياز اختبار القيادة. دفع الرسوم الخاصة بالرخصة. أن لا يكون على المتقدمة أي أحكام أو اتهامات. ألا تكون المتقدمة متهمة بحيازة أو تعاطي أو تهريب مواد مخدرة.

شروط 1442

التسجيل في مدرسة لتعليم القيادة وإتمام الدورة التدريبية الخاصة بها والحصول علي شهادة منها. إجراء الفحص الطبي وتجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة لتسجيل الرخصة وتسديد الرسوم المقررة. حجز موعد في إدارة المرور لاستخراج الرخصة وإتمام الاختبارات المطلوبة من الإدارة. التوجه إلي الإدارة لاستلام الرخصة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة للنساء

تقديم بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة وصورة منها. رخصة الإقامة في حالة إذا كانت مقيمة وصورة منها. شهاد الفحص الطبي وخطاب من جهة العمل في حالة العمل. تقديم شهادة خبرة قيادة السيارة وشهادة اجتياز تدريب مدرسة القيادة. تقديم 6 صورة شخصية مقاس 4×6.

والجدير بالذكران رخصة القيادة وثيقة رسمية لجميع مالكي السيارات في المملكة ويقوم المواطنين السعوديين بدفع الرسوم الازامة لا استخراج الرخصة ويوجد رخص القيادة في السعودية المعترف بها وأنواعها، كما انه يتم إجراء الفحص الطبي للسيدات من أجل استخراج الرخصة الخاصة بالقيادة من خلال المراكز والمستشفيات المعتمدة في كافة أنحاء المملكة ويتم الحصول على نموذج الفحص الطبي من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ويتم تعبئة نتائج الفحص الطبي من خلال الموظف المختص