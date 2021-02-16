نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تطبيق توكلنا وخطوات حجز موعد لقاح فيروس كورونا بعد التعديلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث تطبيق توكلنا الذي دعا إليه القائمين على tawkalna الذي يقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بضرورة تنزيل الإصدار الجديد من تطبيق توكلنا للتمكن من الاستفادة من العديد من الخدمات الجديدة المتنوعة، والتي أبرزها في هذه الأيام حجز موعد إلكتروني للحصول علي لقاح فيروس كورونا المستجد، وكذلك خدمة عرض المخالفات العامة بالإضافة إلى خدمات المحفظة الرقمية والهوية الرقمية والكثير من الخدمات والمزايا الأخري التي يقدمها التطبيق لجميع المتواجدين بالاراضي السعودية.

تحديث تطبيق توكلنا

أعلن تطبيق توكلنا اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي تويتر على كافة المواطنين والمقيمين بضرورة تحديث tawkalna الإصدار الجديد على الهواتف الذكية بكل إصداراته حيث يجب أن لا يقل الإصدار الذي يجب أن يكون على جوالك عن 2.6.3، حيث أكد القائمين على تطبيق توكلنا أن آلية التحديث الجديد وفقاً لما نشرته في الفديو أسفل هذه الفقرة، أنه يجب على المستفيدين التوجه إلي أحد المتاجر الالكترونية الخاصة بالجهاز الذي يتم تحميل التطبيق الجديد عليه ثم القيام بتحميل الإصدار الجديد، ونؤكد أننا وضعنا في نهاية هذا المقال الروابط الجديدة لتحميل التطبيق tawkalna.



رابط تحميل تطبيق توكلنا الحديث

حجز موعد لتطعيم لقاح كورونا

اتاحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أنها إضافة خدمة حجز موعد للحصول على لقاح فيروس كورونا على التطبيق بعد التحديثات الجديدة، لذا لكي تتمكن من الإستفادة من خدمة حجز موعد إلكتروني يمكنك الآن القيام بعملية التحديث الجديدة، يذكر أن المملكة العربية السعودية بدأت في منتصف شهر ديسمبر الماضي القيام بحملة تطعيمات ضد هذا المرض الخطير فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة الملايين حول العالم.

كيفية حجز تطعيم فيروس كورونا عبر تطبيق توكلنا

قم في البداية بتحميل التطبيق الجديد أو قم بتحديث التطبيق الجديد

قم بفتح التطبيق والضغط على القائمة الرئيسية للتطبيق.

قم بإختيار Covid 19 فحص كورونا.

الضغط على حجز موعد.

الضغط على لا كما في الصورة.

إتباع الخطوات الموضحة بالصورة أعلاه.

قدمنا لكم وخطوات تحديث تطبيق توكلنا حجز موعد لقاح فيروس كورونا، إذا كنت بحاجة للمساعدة سجلها في التعليقات.