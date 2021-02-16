نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول منصة مدرستي للتعليم عن بعد وطريقة حل الإختبارات والواجبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث أعداد كبيرة من أبنائنا الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية عن رابط تسجيل دخول منصة مدرستي على شبكة الإنترنت ولم يقتصر البحث عليهم فقط بل يبحث أيضاً أولياء الأمور عن هذه المنصة، فقد أصبحت منصة مدرستي أحد أهم المنصات التعليمية في المملكة في هذه الأيام حيث اتجهت الحكومة السعودية لغلق كافة المدارس والإكتفاء فقط بالتعليم عن بعد من خلال استخدام التكنولوجيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا، ومن هنا أصبح البحث يتزايد بشكل كبير عن هذه المنصة، وتعتمد المنصة على الكثير من الوسائل التكنولوجية الحديثة في إيصال المعلومة للطالب وجعل التواصل بينه وبين المعلم بسيط وسهل كما تمكنه من تسجيل حضوره في الحصص اليومية، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” رابط تسجيل دخول منصة مدرستي وطريقة حل الإختبارات، فإلى نص المقال.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي

يُمكنك الدخول إلى منصة مدرستي ومتابعة اليوم الدراسي لك من تسجيل حضور للحصص وحل للإختبارات والواجبات المنزلية عبر الخطوات التالية:

والآن تستطيع أن تتجول في الموقع وتستعلم عما تريده عبر الخيارات المختلفة.

منصة مدرستي

نجحت منصة مدرستي في استقطاب أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات للتعليم عن بعد بسبب ما وفرته من أساليب متطورة وحديثة في عملية التعليم تجعل منها عملية ناجحة ورائعة بعيدة عن الملل، ولهذا أطلقت الحكومة السعودية ووزارة التعليم السعودية منصة مدرستي لتحل محل المدارس حتى تنتهي جائحة كورونا.

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