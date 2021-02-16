بالتعاون مع إدارة تعليم الأحساء تقنية البنات بالأحـســاء تنفذ برنامج ( التوجيه المهني بوابتك للمستقبل)

دوت الخليج – علي بن زيد – الأحساء

ضمن سلسلة البرامج التي تقدمــها الكلــية التقنية للبنـــــات بالأحســاء للاحتفاء بالإسبوع العالمــــي للمهنة ، نفذت الكلـــية مـــساء يوم الأثنيــن الموافـق 3/7/1442هـ بالتعــاون مع إدارة تعليم الأحساء برنامج عن بعد بـ عــنوان (التوجيه المهنــي بوابتــك للمستقــبل)

والــذي يستهدف المرشدات الطلابيات بالمدارس وطالبــات الصف الــثالث ثانــوي بقــسميه ” الأدبي – العلمي”

عبر منصــة البلاك بورد بهــدف مــساعدة الطالبــات اتخاذ القرار المهــني السلــيم فــي اختـــيار التخصص وبـالـتالي المهنة المناســبة لــقدراتهن وميولــــهن المهـــني.

هذا وقد تضمن البرنامج حضور 300 مستفــيدة تـــم التعريف خلالــها بالكــلية التقــنية للبنات بالأحســاء من تخصصــات تقنــية ومجالات عمــل مستقـــبلية، كذلك مزايا الانضمام للكليــات التقنيــة وشروط قبولهــا، إضــافة إلى التعريــف بأهمية المهـــنة فـــي ســوق العــمل.

كما أوضــحت منـسقه التوجيه المهـــني والتنسيــق الوظيفــي بالكليـــة الأستاذة هدى النعــــيم ان البرنــامج اســــتهدف طالبـات الثانـوية العامــــــة لصــــقل قدراتـــهم وتعريفـــهم باحتياجات ســـوق العــمل ، وتنمية الخيارات التقنـــية المناســبة لهن في إطـــار رؤيـــــة المملكـــة 2030 وتفعيــل التعاون بين المؤسســة العامـــة للتدريـــب التــــــقني والمــــهني و وزارة التعليـــــم .