إخفاء الصورة في تطبيق توكلنا Tawakkalna للنساء 1442

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عمر شويل - جدة إخفاء الصورة في تطبيق توكلنا للنساء 1442، حيث يتساءل الكثير حول طريقة إلغاء الصورة الشخصية للنساء في حساب توكلنا، هذا على الرغم من أن تطبيق توكلنا أوضح أن الصورة الشخصية في الحساب لا تظهر إلا للشخص صاحب الحساب وولي أمره فقط، وبهذا فلا تستطيع أي جهة أو أفراد رؤية الصورة الشخصية على توكلنا، ومع هذا فقد أوضح التطبيق خطوات إلغاء الصورة الشخصية في الحساب.

إخفاء الصورة في تطبيق توكلنا للنساء 1442

ذكر تطبيق توكلنا على حسابه الشخصي أنه يمكن إخفاء الصورة في تطبيق توكلنا بكل سهولة من خلال بعض الخطوات البسيطة، وذلك ردًا على تساؤل بعض المواطنات حول كيفية إلغاء الصورة الشخصية من حساب توكلنا، وفيما يلي الخطوات:

الانتقال إلى موقع تطبيق توكلنا الرسمي. القيام بتسجيل الدخول بتسجيل الاسم وكلمة المرور. النقر على أيقونة حسابي، ومنها خيار إلغاء تفعيل خاصية. النقر على إخفاء الصورة الشخصية. إدخال رمز الحماية الخاص بالجهاز عند التفعيل.

ما هو تطبيق توكلنا سدايا

تطبيق توكلنا سدايا هو أحد المشاريع الإلكترونية المشتركة بين سدايا “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي” و وزارة الصحة بالمملكة، والهدف الأساسي وراء هذه الفكرة هو تسهيل حصول المواطنين على الخدمات في فترات الحظر الكلي والجزئي، الناتج عن أزمة كورونا العالمية.

جاءت فكرة التطبيق لتسهيل استخراج التصاريح بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى المكاتب الحكومية، الأمر الذي يزيد من تفاقم الأزمة ويساعد على انتشار المرض، ولكن مع الرغبة في الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، أصبح تطبيق توكلنا معني بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية عن طريق سهولة الحصول على الخدمات بشكل إلكتروني لكافة الأفراد والمؤسسات داخل المجتمع السعودي.

تفعيل الوضع الحذر في توكلنا

تعد خدمة الوضع الحذر من أهم الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا للمواطنين بالمملكة في ظل انتشار فيروس كورونا؛ حيث تقوم فكرته على استشعار الأفراد المصابين والمخالطين، وإرسال تنبيهات للفرد من خلال خاصية البلوتوث، ويمكن تفعيل هذه الخاصية من خلال:

فتح تطبيق توكلنا على الجوال. تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. فتح قائمة الخدمات الصحية، والنقر على خاصية الوضع الحذر. تفعيل الخدمة بالنقر عليها.

في النهاية نكون تعرفنا على كيفية إخفاء الصورة في تطبيق توكلنا للنساء، وكيفية تفعيل الوضع الحذر أثناء التواجد في الأماكن العامة والمناطق المزدحمة.