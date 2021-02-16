نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل .. الأن إيداع 1.7 مليار للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية في المملكة العربية السعودية مبلغ معاشات الضمان الأجتماعي والذي يخص شهر رجب في حسابات المستفيدين .

وقد أعلن المهندس “سلطان بن جريس الجريس وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية للتمكين والتصاميم الأجتماعي، أنه قد تم أعلان معاشات الضمان الأجتماعي عن شهر رجب في حسابات المستفيدين وقد تضمنت هذه المبالغ المعاش الأساسي بالأصالة إلى المساعدات النقدية من أجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وقد أوضح سلطان بن جريس أن أجمالي المبالغ التي تم أيداعها في حسابات المستفيدين والمستفيدات قد بلغت 1.707.348.368 ريال سعودي، حيث أنه قد أبداع مبلغ 1.412.299.091 ريال للمعاشات التضامن الاجتماعي، بينما بلغت المساعدات النقدية من أجل الغذاء 192.170.664 ريال سعودي كما أنه قد أبداع مبلغ لسداد جزء من فواتير الكهرباء وقد بلغ هذا المبلغ 102.878.613 ريال سعودي، وقد تم أبداع هذه المبالغ في حساب المستفيدين والمستفيدات البنكية بصورة مباشرة من أجل تحسين حياتهم المعيشية.