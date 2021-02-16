نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي يودع 1.7 مليار للمستفيدين في حساباتهم اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي أودع اليوم في حسابات المستفيدين مبلغ 1.7 مليار ريال لسعودي في الحسابات الخاصة بهم وهذا ما جاء في تصريحات وزارة الموارد البشرية في وسائل الأعلام وفي الموقع الرسمي الخاص بها وكان منذ أيام يسأل المستفيدين من البرنامج عن موعد صرف الضمان الاجتماعي وجاء التصريح اليوم من وزارة الموارد البشرية بالإيداع للرواتب الخاصة بهم كما يمكن أيضاً لكافة المواطنين الاستعلام عن الرواتب الخاصة بهم من خلال رابط الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي بالدخول عليه وتم إيداع هذا المبلغ اليوم في حسابات المستفيدين لمن هم ينطبق عليهم كافة الشروط والضوابط التي تم وضعها من وزارة الموارد البشرية والإيداع الذي تم اليوم يخص شهر رجب لعام 1442 لكافة المستفيدين والمستفيدات الذي يخص الضمان .

الضمان الاجتماعي وما جاء من تصريحات من وكيل وزارة الموارد البشرية

جاءت التصريحات من وكيل وزارة الموارد البشرية اليوم فيما يتعلق بمبالغ الضمان التي تم إيداعها اليوم في حسابات كافة المستفيدين والمستفيدات والتي تخص معاشات برنامج الضمان الاجتماعي وكان المبلغ الذي تم إيداعه في الحسابات وهو مبلغ 1.7 مليار ريال سعودي يشمل المستفيدين في شهر رجب لعام 1442 واشتملت هذه المبالغ علي المعاش الأساسي الخاص بكافة المستفيدين من الضمان واشتمل أيضاً المبلغ المودع علي المساعدات النقدية الذي يشمل الضمان للغذاء ويساهم المبلغ في تسديد جزء من الفواتير الخاصة بالكهرباء وذلك لرفع المعاناة عن كافة المستفيدين والمستفيدات والذي يأتي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية للرؤية الخاصة الموضوعة من السعودية لعام 2030 .

أجمالي المبالغ التي تم إيداعها وتفصيلاتها فيما يتعلق ببرنامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جاءت التصريحات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم عن ما تم إيداعه تفصيلياً للمبالغ التي تم إيداعها في حسابات المستفيدين التي بلغ إجمالي هذه المبالغ 1.707.348.368 ريال سعودي وقال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية فيما يتعلق ببرنامج الضمان إذ تم إيداع المبلغ 1.412.299.091 ريال سعودي فيما يخص المعاشات الضمانية بينما تم التوضيح من وزارة الموارد البشرية أن المبالغ التي تخص المساعدات النقدية التي تخص الغذاء بلغت هذه المبالغ 192.170.664 ريال سعودي والمبالغ التي تخص المساعدة علي تسديد جزء من فواتير الكهرباء وصلت إلي 102.878.613 ريال سعودي وجاء التصريح علي أن كافة هذه المبالغ التي تخص الضمان الاجتماعي تم إيداعها اليوم بشكل مباشر في كافة الحسابات التي تخص المستفيدين والمستفيدات .

الضمان الاجتماعي ووفقاً لما جاء في تصريحات وزارة الموارد البشرية اليوم أن جميع المبالغ التي تخص كافة المستفيدين والمستفيدات في المملكة العربية السعودية من برنامج الضمان تم إيداعها اليوم في كافة الحسابات الخاصة بهم وعلي من هو مستفيد من البرنامج التوجه لأقرب فرع بنك لكي ما يتم صرف الراتب الخاص به من حسابه الشخصي في البنك .