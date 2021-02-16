نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة مدرستي الواجبات 1442 للتعليم عن بعد وطريقة حل الإختبارات والواجبات في المقال التالي
عمر شويل - جدة لا يوجد بالمملكة العربية السعودية من لا يعلم بشأن منصة مدرستي للتعليم عن بعد، ولذلك تزداد معدلات البحث بطريقة ملحوظة هذه الأيام عن رابط تسجيل دخول منصة مدرستي من قبل الملايين من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، فالمنصة تقدم المحتوى التعليمي الذي كان يُقدم بالمدارس قبل قرار غلقها من وزارة التعليم السعودية ولكن بشكل إلكتروني عن بعد كإجراء وقائي اتخذته الحكومة السعودية ضد فيروس كورونا، ولهذا اهتممنا في موقعنا بكتابة العديد من المقالات التي تناقش كافة أهداف هذه المنصة، وتقدم منصة مدرستي تجربة تعليم رائعة بين الطالب والمعلم وتجعل تواصلهمها أسهل ما يمكن بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي للتعليم عن بعد، فتابعونا.
خطوات دخول منصة مدرستي
يبحث العديد من الطلاب عن الخطوات اللازمة للولوج إلى منصة مدرستي حتى يتمكنوا من دخول الموقع وتسجيل الحضور في الحصص الدراسية وعمل الواجبات والإختبارات، ونوضح لكم الطريقة الصحيحة لدخول منصة مدرستي كالتالي:
- أولاً ادخل إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي للتعليم عن بعد على شبكة الإنترنت.
- ثانياً قم بتسجيل دخولك على الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.
- إذا لم يكن لك حساب فإبمكانك انشاء حساب جديد عبر تطبيق توكلنا.
- الآن يُمكنك متابعة دروسك اليومية وكل ما تقدمه المنصة.
وزارة التعليم السعودية
استطاعت ونجحت منصة مدرستي للتعليم عن بعد أن تصبح المنصة الإلكترونية الأشهر في المملكة العربية السعودية خاصة في الفترة الأخيرة التي اعتمدت عليها الحكومة السعودية ووزارة التعليم السعودية على التعليم عن بعد حتى تنتهى أزمة كورونا، ويٌسجل الآلاف من الطلاب والطالبات الدخول إلى الموقع يومياً ويسجلون حضورهم بشكل يومي ومتابعة الدروس اليومية والواجبات المنزلية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل دخول منصة مدرستي الواجبات 1442 للتعليم عن بعد وطريقة حل الإختبارات والواجبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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