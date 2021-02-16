نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي رجب 1442 إيداع 1.7 مليار ريال سعودي اليوم لجميع المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إيداع مبلغ 1.7 مليار ريال سعودي لشهر رجب 1442 الحالي، وذلك في جميع حسابات المستفيدين وكذلك حسابات المستفيدات، حيث أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي والتمكين المهندس سلطان بن جريس انه خلال الأيام الحالية تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رجب الحالي في جميع حسابات المستفيدين وحسابات المستفيدات والتي اشتملت على المعاش الأساسي وكذلك المساعدات النقدية وذلك من اجل توفير الغذاء وسداد فواتير الكهرباء وتلبية الاحتياجات الشخصية والخاصة لكل الأفراد والمواطنين الحاصلين على الدعم من البرنامج وللأسر الفقيرة والمتوسطة من حيث المعيشة والأشد احتياجاً.

الضمان الاجتماعي المقطوعة

الضمان الاجتماعي المقطوعة بعد تحديث الضمان الاجتماعي بلغت مبالغ وأموال الضمان الاجتماعي 1.707.348.368 ريال سعودي وتم إيداع 1.412.299.091 ريال سعودي خاص بالمعاشات الضمانية فيما بلغ حجم المساعدات النقدية من اجل الغذاء 192.170.664 ريال سعودي وكذلك 102.878.613 ريال سعودي لدفع فواتير الكهرباء، كل هذه الأموال تم دفعها في حسابات المستفيدين البنكية من اجل تحسين ظروفهم المعيشية بشكل كامل وتحسين مستواهم المادي بشكل كبير وتُعد واحدة من اهم الخطوات التي تتخذها المملكة في هذا الشأن لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والتطوير الاقتصادي الشامل في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية بشكل كبير.

موقع الضمان الاجتماعي

موقع الضمان الاجتماعي واحد من اهم المواقع الإلكترونية السعودية الذي يتيح لجميع المستخدمين استخدام الحسابات الخاصة بهم ومتابعة الدفعات المالية واحدة تلو الأخري ومتابعة كل أخبار الضمان الاجتماعي ويمكن الاستعلام من خلال الضمان الاجتماعي برقم الطلب أو برقم الهوية والتحدث مع خدمة العملاء أيضاً أو من خلال الاتصال علي رقم الضمان الاجتماعي لجميع الاستفسارات الخاصة بذلك والتي تقوم وزارة الموارد والتنمية البشرية بتقديمها لجميع المواطنين.

رقم الضمان الاجتماعي

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