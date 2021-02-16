كيف أعرف صندوقي البريدي في السعودية ورسوم الاشتراك في الصندوق

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عمر شويل - جدة كيف أعرف صندوقي البريدي ، هو أحد أهم الأسئلة التي أتقنت مؤسسة البريد السعودي، الإجابة عليه بطرق سهلة ويسيره، خاصة وأن صناديق البريد مهمة للغاية من أجل إرسال واستقبال، كافة المعاملات مع الأشخاص الآخرين داخل المملكة العربية السعودية، تلك الخدمة التي سهلت الكثير على المواطنين والوافدين، خاصة وأن السعودية قد أتاحت أنواعًا مختلفة من البريد السعودي، وحددت رسوم الاشتراك في الصندوق البريدي السعودي، إلى جانب توفير إمكانية التواصل مع خدمة عملاء المؤسسة العامة للبريد. ومعرفة رقم صندوق البريد في السعودية، مهم للغاية، خاصة وأن أرقام الصندوق البريدي تختلف من منطقة إلى أخرى، ومن خلالها يمكن للمستخدم استقبال وإرسال الشحنات، أو التقدم كذلك لبعض الوظائف التي تتطلب إرسال الأوراق عبر مؤسسة البريد السعودي العامة، ومن أشهر خدمات البريد السعودي؛ موثوق، وصال عالمي، واصل تجاري، أبشر واصل وهي خدمة توصيل الوثائق الحكومية. ولهذا تعد معرفة الصندوق البريدي للمنطقة مهم للغاية.

كيف أعرف صندوقي البريدي

عندما يسأل أحد الأشخاص قائلًا: كيف أعرف صندوقي البريدي، نجب عليه بأن معرفة الصندوقي البريدي سهل جدًا، بخطوات بسيطة كالتالي:

قم بالدخول إلى رابط خرائط العنوان الوطني للبريد السعودي. حدد عنوان المنطقة التي ترغب في معرفة رقم صندوق البريد، الذي ترغب به في السعودية. قم بالضغط على كلمة بحث. سوف يتم تحميل الصفحة مرة أخرى، ويظهر لك الموقع المحدد ونتائجه.

طريقة معرفة المكتب البريدي في السعودية

رسوم الاشتراك في صندوق البريد السعودي

المشترك الأساسي 100 ريال سعودي. في حال إضافة فرد للمشترك 30 ريال سعودي لكل فرد. بالنسبة للشركات 1000 ريال سعودي للفرع الرئيس للشركة. 300 ريال سعودي لكل فرع من فروع الشركة.

أنواع الصندوق البريدي السعودي

توفر المملكة العربية السعودية، عددًا منوعًا من صناديق البريد، وفقًا لهوية المشترك بها، وحجم تعاملاته البريدية في السعودية وخارجية، وأهم أنواع صناديق البريد في السعودية:

صناديق القطاع الحكومي البريدية.

صناديق قطاع الأعمال مثل؛ كل من الشركات والبنوك والمؤسسات، وهي خدمة لا تتأثر إذا كنت ترغب في تحويل مؤسسة إلى شركة في السعودية.

في السعودية. صناديق الأفراد البريدية.