“الأرصاد”: تنبيهات بأمطار رعدية في عدة مناطق وأتربة مثارة بأخرى

بلادي – الرياض :

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم (الثلاثاء) تنبيهات بأمطار رعدية، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة في عدة مناطق، ورياح نشطة وأتربة مثارة يصحبها نشاط في الرياح السطحية بأخرى.

وقال المركز إن عدداً من المدن بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، وحائل سيشهد أمطاراً رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ في المدينة وتبوك عند الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الثامنة مساء، عدا في مدينة ينبع فتبدأ 4 عصراً وتستمر حتى 8 مساء، أما في حائل تبدأ الساعة 1 ظهراً وتستمر حتى 10 ليلاً.

وذكر أن بعض المدن بمنطقتي الحدود الشمالية والجوف ستشهد أمطاراً من خفيفة إلى متوسطة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ عند الساعة 11 صباحاً وتستمر حتى 10 ليلاً في تبوك، وحتى 11 ليلاً في الحدود الشمالية

وأوضح أن عدداً من المدن بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وتبوك، والحدود الشمالية، بالإضافة إلى الجوف، والشرقية، وحائل، والقصيم سيشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

وأبان أن الحالة ستبدأ 9 صباحاً في تبوك، و10 صباحاً في مكة المكرمة، و11 صباحاً في المدينة المنورة والرياض، وتستمر حتى السادسة مساء، أما في حائل فتبدأ عند التاسعة صباحاً وتستمر حتى 8 مساء.

وأضاف أن الحالة في المنطقة الشرقية تبدأ عند العاشرة صباحاً وتستمر حتى 10 مساء، بينما في الجوف والحدود الشمالية فتبدأ عند الثانية ظهراً وتستمر حتى العاشرة مساء.