“توكلنا” يدعو إلى تحديث التطبيق إلى الإصدار الجديد للاستفادة من الخدمات

بلادي – الرياض :

دعا تطبيق “توكلنا” جميع المستخدمين، إلى تحديث التطبيق للإصدار (2.6.3)، على متاجر آب ستور، وغوغل بلاي، وآب غالاري، للاستفادة من خدمات التطبيق بشكل كامل.

وأوضح التطبيق طريقة التحديث، حيث دعا للتوجه إلى المتجر المتوافق مع نظام الجهاز الذكي، ثم الذهاب إلى تطبيق توكلنا بعد البحث عنه، والتأكد من تحديث التطبيق للإصدار (2.6.3).

يذكر أن “توكلنا” يتيح العديد من الخدمات المتنوعة، ومنها حجز موعد لفحص كورونا، وخدمة العنوان الوطني، وخدمة الهوية الرقمية، والمحفظة الرقمية، وخدمة عرض المخالفات العامة.