“النقل” تمدد العمر التشغيلي لسيارات نشاط توجيه المركبات لتشمل موديلات 2016

بلادي – الرياض :
أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الثلاثاء)، تمديد العمر التشغيلي لسيارات نشاط توجيه المركبات، لتشمل موديلات (2016)، للعمل في النشاط حتى نهاية العام الجاري.
كما قررت الهيئة السماح للسيارات التي لا تقل المسافة بين مركزي محوريها عن (2.7) متر، بالعمل في نشاط توجيه مركبات الأجرة حتى نهاية 2021م.
وأكدت الهيئة أن هذه القرارات تأتي بهدف دعم الأفراد السعوديين العاملين في نشاط توجيه مركبات الأجرة.
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