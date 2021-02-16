“الموارد البشرية”: إيداع 1.7 مليار ريال معاشات ضمانية للمستفيدين لشهر رجب

بلادي – الرياض :
أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الثلاثاء)، 1.7 مليار ريال، عبارة عن معاشات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذلك لشهر رجب الحالي.
وأوضحت الوزارة أن المبالغ المودعة تشمل المعاشات الضمانية الأساسية بأكثر من 1.4 مليار ريال، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء بما يزيد على 192 مليون ريال، بالإضافة إلى المساعدات النقدية لأجل الكهرباء بنحو 103 ملايين ريال.
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