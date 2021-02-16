بلادي – الرياض :
نفذت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) حُكم القتل حداً بمواطن في مدينة تبوك، وذلك لإقدامه على قتـل زوجته بطعنها بسكين.
وقالت الوزارة في بيان، إن المواطن عبدالرحمن بن حامد بن محمد الغشمري، أقدم على قتـل زوجته المواطنة هدى بنت أحمد بن محمد الغشمري، وذلك بطعنها بسكين ما أدى إلى وفاتها.
وأوضحت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن أن القتل كان على وجه أمنت معه القتيلة من الجاني وثبوت إدانة المدعى عليه بقتل المجني عليها غيلةً.
وأضافت أنه تم الحكم على الجاني بالقتـل حداً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وعليه تم تنفيذ الحُكم بالجاني اليوم الثلاثاء بتبوك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنفيذ حُكم القتـل حداً بمواطن في تبوك لقتلِه زوجته طعناً بسكين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.