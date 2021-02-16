تنفيذ حُكم القتـل حداً بمواطن في تبوك لقتلِه زوجته طعناً بسكين

بلادي – الرياض :

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) حُكم القتل حداً بمواطن في مدينة تبوك، وذلك لإقدامه على قتـل زوجته بطعنها بسكين.

وقالت الوزارة في بيان، إن المواطن عبدالرحمن بن حامد بن محمد الغشمري، أقدم على قتـل زوجته المواطنة هدى بنت أحمد بن محمد الغشمري، وذلك بطعنها بسكين ما أدى إلى وفاتها.

وأوضحت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن أن القتل كان على وجه أمنت معه القتيلة من الجاني وثبوت إدانة المدعى عليه بقتل المجني عليها غيلةً.

وأضافت أنه تم الحكم على الجاني بالقتـل حداً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وعليه تم تنفيذ الحُكم بالجاني اليوم الثلاثاء بتبوك.