“التحالف”: اعتراض طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه مطار أبها

بلادي – الرياض :

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة”، أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، باتجاه مطار أبها الدولي اليوم (الثلاثاء).

وكشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، عن تناثر بعض الشظايا -الناتجة عن اعتراض الصاروخ- في محيط المطار، دون وقوع أي إضابات أو خسائر.

وأكد المالكي أن التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية من تخطيط جنرالات الحرس الثوري الإيراني في العاصمة اليمنية صنعاء.