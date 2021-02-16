“توكلنا” يعيد خدمة حجز موعد لفحص كورونا.. ويوضح طريقة الحجز واستعراض النتائج

بلادي – الرياض :

أعلن تطبيق “توكلنا” إتاحة خدمة حجز موعد لفحص “كورونا” إلى التطبيق مجددًا، وذلك بعد توقفها خلال الفترة الماضية؛ بسبب الخلل التقني الذي تعرض له التطبيق مؤخراً.

وأوضح التطبيق أنه بات الآن بإمكان المستخدم حجز موعد للفحص بطريقة سهلة خلال أقل من دقيقة، لافتاً إلى أنه بإمكان المستخدمين أيضاً حجز موعد لأحد التابعين لهم.

واستعرض التطبيق بالفيديو والصور طريقة حجز الموعد، وكيفية استعراض نتائج الفحص بسهولة عبر التطبيق نفسه.

وكان “توكلنا” قد ذكر في بيان أصدره في 5 فبراير الجاري؛ أنه تم إصلاح الخلل التقني الذي حدّ من دخول كثير من المستخدمين للتطبيق، وتعهد بإعادة كامل خدمات التطبيق المميزة خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها خدمة حجز موعد فحص “كورونا” وخدمات المحفظة الرقمية وغيرها.