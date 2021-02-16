حتى لا تتورط في مخالفة “قطع إشارة”.. تعرف على ضوابط الالتفاف يمينًا والإشارة حمراء

بلادي – الرياض :

دعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، للتوقف قبل الالتفاف لليمين عندما تكون الإشارة الضوئية حمراء، وذلك للتأكد من خلو الطريق من المركبات وإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.

وبينت الإدارة الضوابط الأخرى المتعلقة بالالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، ومنها التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان هناك طريق رئيسي بدون خدمة، أما إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع فيجب الالتفاف قبله، أما الالتفاف بعد المثلث يعد مخالفة قطع إشارة.

وأضافت أنه في حال كان هناك طريق رئيسي وآخر خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف، مشددة على عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، مؤكدة أن مخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة.