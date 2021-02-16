الدفاع المدني يدعو لتوخي الحيطة من هطول أمطار وتساقط الثلوج بمعظم المناطق من اليوم وحتى الجمعة

بلادي – الرياض :

دعت المديرية العامة للدفاع المواطنين والمقيمين لضرورة توخي الحيطة والحذر، لاحتمالية هطول أمطار رعدية، مع وجود فرص لتساقط الثلوج على بعض مناطق المملكة ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة المقبلة.

وقالت المديرية إنه وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد فإنه يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من المملكة تتأثر بها مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، وحائل، ومكة المكرمة، والقصيم، والمنطقة الشرقية، والرياض، وعسير، والباحة، وجازان، ونجران.

وأبانت أن الحالة المتوقعة تشمل هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها قد تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء من تلك المناطق لأمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، مع تهيؤ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك وعلى الأطراف الشمالية لمنطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وشدد الدفاع المدني على أهمية أخذ الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة؛ حفاظاً على سلامة الجميع.