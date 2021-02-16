نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي رابط تسجيل الدخول.. mAdrasati في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي رابط تسجيل الدخول ، حيثُ أصبحت المنصات العالمية والمعروفة في كل مكان فهي ما يتلقى الطلاب داخل المملكة العربية السعودية الدراسة من خلالها فقد أصبحت بمثابة الأساس الذي يرتكز عليه العملية التعليمية بالكامل داخل الدولة، فقد أصبح التواصل بشكل دائم عن طريق الشبكة العنكبوتية، فمن خلال تسجيل الدخول مدرستي يمكن للطلاب التواصل مع المعلمين واستقبال شرح الدروس بالكامل، كما يمكن القيام بـ حل واجبات منصة مدرستي وهي توفر العديد من المزايا الأخرى منها التواصل بين الآباء والمعلمين ليتم تقييم الأداء الفعلي للطالب.

منصة مدرستي رابط تسجيل الدخول

يبحث العديد من الطلاب عن خطوات تسجيل الدخول لمنصة مدرستي التعليمية حتي يتسنى لهم فرصة التواصل بين الهيئة التعليمية بالكامل، فعند تسجيل الدخول يتمكن الطالب من الدخول للمنصة ومتابعة كل جديد، مع التعرف على مواعيد الاختبارات والعمل على تعديل الواجبات المدرسية بعد رفعها في حالة وجود أخطاء وتستطيع عزيزي الطالب تسجيل الدخول على المنوال التالي:

فتح الموقع المخصص لـ منصة مدرستي من خلال البحث على جوجل أو من خلال تحميل تطبيق توكلنا

من خلال البحث على جوجل أو من خلال تحميل النقر على كلمة تسجيل الدخول منصة مدرستي

يبدأ المستخدم بتدوين البيانات الخاصة به بالكامل مع التأكيد عليها

ينقر على إرسال البيانات حتي يتم مراجعتها والرد عليه ببيانات تسجيل الدخول

سوف يتم الولوج دخل المنصة بصورة تلقائية

سوف يتم فتح حساب للمستخدم يمكن من خلاله تدوين بيانات حساب مايكروسوفت أوفيس

يبدأ الطالب بالتواصل بشكل يومي لمتابعة الدروس المخصصة للصف الدراسي التابع له.

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442

تُعتبر منصة مدرستي من أهم وأبرز المنصات التي شاعت وانتشرت في الآونة الأخيرة فهي تقدم للطلاب جميع الخدمات التعليمية من خلال التعاون عبر شبكة الأنترنت، بحيثُ لا يتم توقف العملية التعليمية، كما يمكن للطلاب التواصل بشكل سريع داخل المنصة وأداء المهام المختلفة بكل سهولة ويسر، عن طريق التعلم عن بُعد كما قامت وزارة التعليم السعودي بتصريح مهم لأولياء الأمور عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيثُ يجب القيام بـ تحديث رقم الجوال في نظام نور ، مع الدخول مجدداً بالرمز المرسل على الهاتف للتمكن من التواصل من جديد حتي لا يتم إغلاق الحساب.