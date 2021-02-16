نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط نقل الإداريين السعوديين بالتعليم وتغيير المسمى الوظيفي وموعده في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط نقل الإداريين السعوديين ، أعلنتها وزارة التعليم السعودية منذ أيام قليلة مضت، تلك التي انتظرها الكثيرون من الموظفين في مجال التعليم السعودي، معلنة معه موعد التقدم بالطلبات والمستندات الرسمية المطلوبة، وكيفية تقديم الطلب عبر نظام فارس الخدمة الذاتية، الذي يوفر ويرفع عن كاهل المتقدمين عبء التحرك، والتنقل بين الإدارات التعليمية السعودية، في ظل ما أعلنته وازرة الصحة السعودية، ووزارة الداخلية السعودية أيضًا، من إجراءات احترازية، في سبيل خفض أعداد الإصابات داخل المملكة. ولهذا السب يجب أن يكون الإداري مراعيًا بشكل كبير تعليمات الحكومة السعودية، وينظر جيدًا للشروط والمستندات المطلوبة، وكذلك أخر موعد لتقديم طلب النقل للإداريين السعوديين.

شروط نقل الإداريين السعوديين

أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن شروطها لنقل الموظفين الإدرايين، بين الإدارات التعليمية السعودية، إلى جانب تعليمات الوزارة، بشأن شروط تغيير المسمى الوظيفي لهم للعام 1442 هـ. وتلك الشروط المعلنة من جانب الوزارة هي كالتالي:

أولا وظائف المستودعات المالية؛ يجب مزاولة الموظف لتلك المهنة فعليًا، مع ضرورة إحضار خطاب معتمد من المدير المباشر للموظف، على أن يكون حديثًا.

ثانيا بالنسبة للمتقدمين لوظائف متعلقة بالحاسب الآلي، مثل مسجل معلومات أو ناسخ آلة أو غيرها من الوظائف، يجب أن يكون قد حصل على دورة تدريبية حديثة في الحاب الآلي.

ثالثًا لا تُقبل الطلبات للحصول على مسمى وظيفي، غيرموجود بالتسميات الخاصة بالمرتبة الوظيفية.

رابعًا تبدأ فترة التقدم بالطلبات في يوم 1/7 هجريًا من كل عام، أي منذ يوم 13 فبراير للعام الحالي، وذلك لمدة شهر كامل، على أن يكون التقديم إلكترونيًا، ولن يتم قبول أي طلبات ورقية.

خامسًا طالبت الوزارة كافة منسوبيها بإبلاغ الموظفين والإداريين بتلك الشروط، على أن يتم رفع الطلبات عبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد.

المستندات المطلوبة لنقل الإداريين بالتعليم

نوهت الوزارة أنه يجب رفع الطلبات عبر نظام فارس الخدمة الذاتية، بصيغة pdf.

يتم رفع كل من المؤهل الدراسي، وبيان الخدمة بتاريخ حديث، صورة من الهوية الوطنية الرقمية للموظف، وذلك لكل طلبات النقل دون استثناء.

يجب إرفاق الدورات التدريبية التي حصل عليها الموظف، خاصة الحاسب الآلي، ويجب ألا يكون قد مر عليها أكثر من 6 أشهر.

في حال عدم وجود شهادة دور تدريبية، أو يكون قد مر عليها أكثر من ستة أشهر، فإن الموظف يخضع لاختبار أمام لجنة مكونة من أربعة أفراد، يؤدي خلالها اختبار من 35 كلمة في الدقيقة، وسوف ترفق نتيجته، مع المادة التي تم الاختبار بها وطباعتها على طلبه.