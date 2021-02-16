نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي moe.gov.sa التعليمية 2021 للتعليم الإلكتروني عن بعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي ، يتزايد البحث الآن عبر المحركات البحثية عن كل ما يتعلق بالمنظومة التعليمية بالمملكة العربية السعودية، خاصة في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة، بعد تفشي فيروس “كورونا” الذي دفع المملكة إلى اتخاذ عدد من القرارات الهامة والطارئة من أجل مواجهة هذا الوباء.

رابط منصة مدرستي

تعد منصة مدرستي من أهم المنصات بالمملكة العربية السعودية، حيث أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات، من اجل توفير منصة إلكترونية متقدمة للغاية لكي يتاح من خلالها كافة المناهج المدرسية لجميع مراحل التعليم، خاصة بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين بضرورة الحفاظ على صحة الطلبة والطالبات.

وعلى أثره تم تعطيل الدراسة في المدارس والاستعاضة عنها بالتعليم الإلكتروني عن بعد، للحد من اتساع رقعة انتشار الفيروس نتيجة لاختلاط الطلاب مع بعضهم البعض في المدارس، وأثبتت تلك التجربة نجاحها في العام الدراسي الماضي، وعليه تستكمل المملكة الخطة التعليمية للهام الدراسي الحالي.

ونوهت وزارة التربية والتعليم أن النظام التعليمي سيستمر عبر منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، وسيتم عقد امتحانات تقيميه للطلاب من خلال المنصة أيضًا، دون الحاجة إلى مغادرة المنزل لأداء الاختبارات، حرصًا على سلامة الجميع وأشارت الوزارة في البيان الصحفي الصادر عنها من قبل أنها لا تدخر اي مجهود من أجل تذليل العقبات أمام الطلاب لكي يتمكنون من التحصيل العلمي الصحيح.

خطوات تسجيل الدخول لمدرستي

نستعرض معكم بالخطوات السهلة والبسيطة الطريقة الصحيحة لتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية كالتالي.