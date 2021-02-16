نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “جديد” رابط منصة مدرستي للتعلم عن بعد وكيفية استخدامها وتسجيل الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية مؤخراً بعد تفشي جائحة كورونا في البلاد عن أطلقها لمنصة مدرستي الإلكترونية التي تُساهم في استكمال العملية التعليمية عن بعد ورغبة القائمين في الوزارة عن عدم إيقافها، مما دفعهم لإطلاقها وطالبت كافة الطلاب في الإسراع بالتسجيل من خلالها لكي يستفيديون من كافة خدماتها وأن السنة الدراسية ستكون من خلالها.

منصة مدرستي للتعليم عن بعد

هي منصة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات الطلابية بالمملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة التعليم بإطلاقها عن رغبة في الحد من انتقال العدوى بين أبنائها، فهي تُتيح إمكانية التواصل مع المعلمين بالإضافة إلى تواصل أولياء الأمور معهم لمعرفة درجات ومدى التزام أبنائهم في الدراسة.

تسجيل دخول على منصة مدرستي للتعليم عن بعد

يتساءل كافة الطلاب بالمملكة العربية السعودية عن كيفية التسجيل والدخول للمنصة للاستفادة بكافة خدماتها، وخاصة بعد إطلاقها من قبل وزارة التعليم السعودية وتأكيدها على ضرورة التسجيل عبرها لكي يتم متابعة العملية التعليمية عن بعد من قبل الطلاب، لذا إليكم طريقة التسجيل عن طريق الخطوات التالية:

الانتقال مباشرة إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة مدرستي من هنا.

يتم الضغط على خانة تسجيل الدخول سواء كان طالب أو ولي أمر أو معلم.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

وسوف يظهر لك رمز تحقق ينبغي عليك إدخاله ثم انقر على تسجيل.

كيفية استخراج النتيجة عبر منصة مدرستي

تُقدم المنصة العديد من الخدمات الطلابية لاستكمال الدراسة عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة انتشار وباء كورونا في البلاد، ورغبة كافة البلاد في اتباع التعليمات الخاصة بوزارة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين، لذا يُمكنك استخراج النتيجة عن طريق ما يلي:

الذهاب أولاً إلى رابط المنصة من هنا.

انقر على خانة التقويم وبعدها سيتم نقلك إلى ملفات المدارس وسوف تجدها بصيغة البي دي أف ثم قم بحفظها.

وأخيراً قم بطباعة النتيجة الخاصة بك.

كيف تتم عملية التعليم عبر مدرستي الإلكترونية؟

بعد قيام وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بإطلاق المنصة للتعليم عن بعد، لكي توفر من خلالها كافة الشروحات الخاصة بالدروس المختلفة لكافة المراحل التعليمية لمتابعة الدراسة عن بعد.

والجدير بالذكر أنها أكدت على ضرورة حضور الدروس إلكترونياً لأن المُعلمين مُكلفين بأخذ الحضور والغياب، ومن يتغيب بشكل كبير سوف يتم الاختصام من درجاته مما يؤثر بعد ذلك على مجموعة الكلي بعد الإنتهاء من السنة الدراسية، لذا يستوجب أن تحضر كافة الدروس بإنتظام.