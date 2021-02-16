نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي وكيفية الدخول علي المنصة واستكمال الدراسة إلكترونيا 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي ، لقد أطلقت وزراه التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية أنشأت منصة schools madrasati sa للتعليم عن بعد في إطار جهود المملكة حول تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19 وقد أطلقت رابط المنصة مرة أخري اليوم لاستكمال العام الدراسي إلكترونيا عن بعد عبر المنصة تعمل المنصة في وقت المدرسة المعتاد بنفس عدد الحصص حيث لا فرق بين الحضور المدرسي وحضور الدراسة أون لاين اليوم عزيزي القارئ سوف نطرح رابط المنصة ونستعرض كيفية التسجيل والدخول وكيفية تفعيل حساب منصة مدرستي فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

رابط منصة مدرستي الجديد والمباشر الآن

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول المباشر الآن وفقط أضغط علي الرابط سوف تفتح الصفحة الرئيسية للمنصة ثم أضغط تسجيل الدخول في schools madrasati sa وأملأ الحقول الفارغة بالبيانات الصحيحة ويجب العلم قبل الدخول يجب أن نعرف جيدا أن لابد من وجود حساب في نظام أبشر وحساب في منصة توكلنا للدخول علي المنصة والتسجيل بها ولتفعيل حساب الطالب وكيفية الدخول علي المنصة تابع الخطوات التالية.

تفعيل حساب الطالب في مدرستي تسجيل الدخول

يجب علي أولياء الأمور متابعة طلابهم من خلال المنصة ويجب علي ولي الأمر تفعيل حساب الطالب ويمكن أيضا المعلم بتفعيل حسابه داخل المنصة عبر منصة توكلنا حيث أستخراج التصاريح ويجب أن المستخدم يكون لديه حساب في توكلنا ليستطيع الدخول علي الخدمات الذي تقدمها المنصة فتابعونا في الخطوات التالية لتفعيل حساب مدرستي.

تسجيل الدخول علي tawakkalna.

يرجي إدخال رقم الهوية القومي للمواطنين أو رقم الإقامة للمقيمين داخل المملكة.

ثم نقوم بإدخال كلمة المرور بطريقة صحيحة ونضغط علي التالي.

نكتب الرمز المرئي في الحقل المخصص له.

سوف يرسل لك رسالة نصية للتحقق علي هاتفك المسجل في حسابك أبشر.

قم باختيار بيانات منصة مدرستي.

إذا قام ولي الأمر بتسجيل الدخول سوف يجد أسماء الأبناء وأسم المستخدم الخاص بكل طالب منهم ثم يتم أختيار المستخدم الذي نريد أن نقوم بتفعيل حسابه في المنصة ونضغط علي إرسال كلمة مرور وسوف يتم أستقبال الرسالة علي رقم الجوال المسجل ولتفعيل الحساب في الخطوات التالية.

الدخول للموقع الرسمي منصة مدرستي تسجيل الدخول.

نقوم باختيار تسجيل الدخول.

نضع اسم المستخدم من منصة توكلنا ونقوم بالنقر علي التالي.

نقوم بإدخال كلمة المرور المؤقتة المرسلة علي الجوال ثم نضغط تسجيل دخول.

عزيزي القارئ المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية لقد أستعرضنا اليوم رابط منصة مدرستي المباشر وكيفية تفعيل حساب الطالب في المنصة نتمنى للطلاب النجاح الباهر ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.