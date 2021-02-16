نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء بنك التسليف والادخار وطريقة التقديم لإسقاط باقي من أقساط القروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كثير من المقترضين السعوديين علي الرابط الإلكتروني لطلب إعفاء من قروض بنك التسليف والادخار، حيث يقوم بعض المقترضين بتقديم طلب إعفاء من باقي الأقساط المتبقية وذلك بسبب الظروف المعيشية السيئة وارتفاع تكاليف المعيشة، ومن خلال موقعنا نقدم لكم الرابط الرسمي لبنك التسليف للاستعلام عن خدمات أخري وعن الأقساط المتبقية لبنك التسليف والادخار، ونوضح لكم المستندات المطلوبة لطلب إعفاء قروض بنك التسليف والادخاربالمملكة العربية السعودية.

المستندات المطلوبة لطلب إعفاء من بنك التسليف

صورة الهوية الوطنية ولا بد أن تكون سارية.

بيان يوضح فيه المواطن الظروف المالية بالتفصيل.

الكارت العائلي.

صورة من التقرير الطبي الخاصة بالعميل المقترض.

يجب أن يوقع المقترض علي طلب إعفاء من بنك التسليف.

شروط الحصول علي قرض بنك التسليف

يقدم بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات التمويلية والقروض البنكية التي تخدم كثير من المواطنين، وقد يسعى بنك التسليف لتقديم أكبر قدر من التسهيلات لجميع المواطنين، وقد حدد بنك التسليف بعض الشروط لكي يتم الحصول علي قروض بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية.

عمر العميل المتقدم لا يقل عن 25 عاماً ولا يزيد 55 عاماً.

أن يكون العميل المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون العميل لدية راتب شهري لا يقل عنى 2000 ريال سعودي.

أن يكون العميل المتقدم متفرغ للعمل في المشروع وليس لديه عملا أخر.

المستندات المطلوبة لأعفاء المتوفين

يقرر بنك التنمية الاجتماعية إعفاء عدد من المقترضين والتمويل الشخصي للفئات التالية من المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية وبنك التسليف، كبار السن، الأيتام الضمانين، ذوي الاحتياجات الخاصة، وأشار وزير الموارد البشرية بأن الاعفاء من قروض بنك التنمية يتم حسب الحالة الاجتماعية والحالة الصحية وعدد أفراد الأسرة، ومن خلال موقعنا نقدم لكم المستندات المطلوبة لطلب الاعفاء من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

رقم الهوية الوطنية للمقترض.

نوع القرض.

الاسم الرباعي للمقترض.

رقم الحفيظة وتاريخها ومصدرها.

رقم العقد.

رقم الهاتف الشخصي.

مكان القرض.

إسم وعنوان ورقم جوال الشركاء إن وجدوا.

مرفق يوضح بالتفصيل الظروف المادية السيئة.

صور من التقارير الطبية للمقترض.

أرقام بنك التسليف السعودي

أرقام بنك التسليف للاستفسار ويمكن للعملاء التواصل مع الخدمة في هذه الأيام من الأحد الي الخميس، من بداية الساعة 9 صباحاً حتي الساعة 5 مساء من خلال هذا الرقم: 92008002.

رقم بنك التسليف العامة: 0112746444.

رقم بنك التسليف بالرياض: 0112093790.

بنك التسليف بمكة المكرمة: 0125765357.

بنك التسليف بالطائف 0127375688.