نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مباشر دخول منصة مدرستي madrasati التعليمية وكيفية تسجيل الدخول للطلاب 1442 لمتابعة دروسهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي، زاد البحث بشكل مكثف حالياً من جانب الطلاب في مراحل التعليم المختلفة بالمملكة العربية السعودية عن رابط الدخول وكيفية التسجيل في المنصة، وهذا بعد إعلان وزارة التربية والتعليم السعودية ببدء الفصل الدراسي الثاني من خلال المنصة كما كان متبع في الترم الأول وحقق المنصة نجاحاً كبيراً في توفير الكثير من الخدمات للطلاب من شرح المناهج المقررة عليهم لاستكمال المسيرة التعليمية، ومن خلال موقعنا المتميز ثقفني قررنا أن نوافيكم رابط دخول منصة مدرستي وكيفية التسجيل في المنصة فتابعونا.

منصة مدرستي التعليمية

سعت الحكومة السعودية مؤخراً بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا أن نوفر الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين للحفاظ على سلامتهم، ومن بين تلك الخدمات الكثير من الوسائل التعليمية عن بعد حتى لا يضطر الطلاب التوجه للمدارس لاستكمال المسيرة الدراسية، وفعلت وزارة التربية والتعليم بالسعودية منصة مدرستي التعليمية للتعليم أون لاين، وتوفر المنصة للطلاب الحصص الافتراضية لخلق حلقة من التواصل بين المعلم والطالب وولي الأمر أيضاً.

رابط وكيفية التسجيل في منصة مدرستي

تحتل منصة مدرستي التعليمية في المملكة العربية السعودية مكانة كبيرة حالياً عند الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لكونها هي المنصة الرئيسية التي يستكمل طلاب مراحل “ابتدائي، متوسط، ثانوي” من خلالها الدراسة في العام الدراسي الحالي 1442، ويتم الدخول والتسجيل في المنصة على النحو التالي:

في البداية يتم الدخول على الرابط الرسمي لمنصة مدرستي.

اختيار تسجيل الدخول وكتابة الاسم وكلمة السر الخاصة بالطالب.

يتم اختيار أيقونة متابعة الدروس.

اختيار الجدول من القائمة.

اختيار الدرس الذي يرغب الطالب في متابعته.

ويتم رفع الواجبات على المنصة حتى يقوم المعلم بتصحيحه.

والجدير بالذكر أن منصة مدرستي لم تتوفر خدماتها للطلاب والمعلمين فقط بل توفر دخول أولياء الأمور عبر المنصة لمتابعة مستوى ذويهم من خلال الاختبارات التقييمية المستمرة على المنصة.