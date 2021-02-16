نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي الالكتروني للتعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي الالكتروني، تعتبر منصة مدرستي هي من أهم المنصات التي تقوم بتعليم الطلاب عن بعد في المملكة العربية السعودية، فهي أصبحت أحد وسائل مساعدة تعليم الطلاب من منزلهم دون الذهاب إلي المدرسة وقد حدث هذا لحماية الطلاب من للظروف الطارئة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا، حيث تعتبر هذه المنصات التعليمية الالكترونية هي البديل الأهم لتعليم الطلاب واستمرارهم في الدراسة، ومنصة مدرستي تلعب دور كبير ومهم في هذا الوقت بالمملكة العربية السعودية حيث عن طريقها يستمد الطالب المناهج التعليمية الخاصة به وان يتواصل مع المعلمين والمعلمات من خلال المنصة التعليمية عن طريق رابط الدخول وإتباع الخطوات في هذا المقال للتعرف على رابط المنصة.

رابط منصة مدرستي الالكتروني:

قد زاد محرك البحث عبر الانترنت لكل ما يتعلق بالتعليم الالكتروني عن بعد عبر منصة مدرستي، حيث قام وزير التربية والتعليم بالتواصل والتعاون مع وزير الاتصالات من أجل التعليم الالكتروني عن بعد تقدم كافة المناهج التعليمية لجميع المراحل السنوية للتعليم، وقد قدمت هذه المنصة للحفاظ على صحة الطلبة والطلبات من الفيروس المنتشر حالياً، وقد قام العديد من الطلاب على البحث عن خطوات التسجيل في هذه المنصة، والتعرف على مواعيد الاختبارات والوجبات المدرسة.

خطوات التسجيل عبر رابط مدرستي الالكترونية:

نقوم بالنقر على تسجيل الدخول عبر رابط منصة مدرستي نقوم بالنقر على تسجيل البيانات الشخصية. نقوم بكتابة البريد الالكتروني وكود التفعيل الخاصة. نقوم بالنقر على كلمة دخول. هكذا تم فتح رابط المنصة وقمت بالتسجيل. يتم بعدها الدخول مباشرة عبر منصة مدرستي للتعليم الالكتروني.

طريقة حل الواجبات ورفعها عبر المنصة التعليمية:

نقوم بالتسجيل عبر موقع منصة مدرستي.

نقوم بالتسجيل عبر البريد الالكتروني الشخصي داخل المنصة.

نقوم بالدخول إلي قسم مقررات الموجود على القائمة في يمين الصفحة وننقر عليه.

ثم نقوم بالنقر على المقرات والمقرر الذي ترغب بحل الواجب في.

نقوم بالضغط على كلمة حل الواجب.

وبعدها يتم رفع الواجبات، ويتم معرفة النتيجة صحيحة أو خطأ الموجود فيها في وقتها.

نقوم برفع أي مستند من الواجبات عبر الهاتف المحمول الخاص بك في أي وقت تريده.