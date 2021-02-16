نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي لتسجيل الدخول 1442 في المملكة العربية السعودية وطريقة عمل الواجبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من معدلات البحث الحالية من جانب الآلاف من الطلاب والطالبات عن رابط منصة مدرستي لتسجيل الدخول في المملكة العربية السعودية، وقد اعتمدت منصة مدرستي على التكنولوجيا المتطورة والحديثة في تصميم موقعها بحيث يكون موقع بسيط وسهل في الإستخدام، وقد اتخذت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة التعليم السعودية قراراً بغلق جميع المدارس في المملكة كأحد الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، ومن هنا اتجهت أنظار جميع الطلاب إلى هذه المنصة التعليمية حيث أصبحت البديل التعليمي حتى انتهاء جائحة كورونا، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” سنوضح لكم رابط وخطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية ليتمكن أبنائنا الطلاب من متابعة دروسهم اليومية وعمل الواجبات المنزلية وحل الإختبارات، فإلى نص المقال.

تسجيل دخول منصة مدرستي

حتى هذه اللحظة تتوالى الزيارات الكثيرة من جانب الآلاف من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي لمتابعة دروسهم اليومية وتسجيل الحضور فيها ومتابعة يومهم الدراسي كما لو كانوا في المدرسة التقليدية، ونوضح لكم الآن خطوات التسجيل في منصة مدرستي كالتالي:

منصة مدرستي

نجحت المنصة التعليمية عن بعد مدرستي في أن تصبح المنصة التعليمية الأولى في المملكة العربية السعودية وتستقطب أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات تُقدر بالملايين يتابعون دروسهم اليومية، وقد جعلت المنصة عملية التواصل بين الطالب والمعلم سهلة وبسيطة مستخدمة في ذلك أبرز الأساليب التكنولوجية الحديثة والمتطورة.

نرجو أن نكون كتبنا مقال مفصل ومميز عن منصة مدرستي، ولأي سؤال أو استفسار قم بترك تعليق بالأسفل وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت