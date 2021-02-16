نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مباشر للدخول على منصة مدرستى التعليميه تسجيل الدخول للطلاب 1442 وكيفية حل الواجبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم وأنجح المنصات التعليمية التي ظهرت حديثا أثناء ظهور فيروس كورونا المستجد هي منصة مدرستي، حيث تقوم بخدمة العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، وتقوم بنقل التعليم للطلاب عن بعد، وتسعى جاهدة إلى تطوير منظومة التعليم، وبالرغم من كل الظروف المحيطة فلن تقصر المملكة أن تكون الأفضل في العملية التعليمية، ويحاول جميع الطلاب بالمملكة معرفة كيفية التسجيل في المنصة والدخول إليها في هذا الترم في ظل الظروف الحالية، وسنقدم لكم اليوم تفاصيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية وجميع ما يتعلق بها.

خطوات الدخول على منصة مدرستي

قامت المملكة باصدار المنصة للحد من التزاحم والمحافظة على صحة جميع الطلاب بالمملكة، وللتخلص من حالة الخوف المسيطرة على جميع الطلبة وأولياء الأمور وخطوات التسجيل في المنصة هي:

يتم الدخول إلى رابط منصة مدرستي من هنا.

ثم قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصه به.

وفي حالة عدم وجود حساب في تلك المنصة، قم باختيار تسجيل حساب جديد واتبع الخطوات.

اختر تسجيل الدخول.

تتمكن بعد تسجيل الدخول من المتابعة الشاملة لجميع الأمور التي تنشرها المنصة للطلاب.

إضافة الواجبات عبر منصة مدرستي التعليمية

في الخطوة الأولى يجب ترتيب الدخول إلى منصة مدرستي، ثم يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لذلك، ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.

في الخطوة الثانية يتم اختيار الأنشطة التعليمية، وبعدها يتم إضافةنشاط، وفي الخطوة الثالثة يقوم الطالب بكتابة رقم السؤال ورقم الصفحة الموجود به السؤال في كتاب المدرسة.

في الخطوة الرابعة، يقوم الطالب باختيار طريقة تسليم النشاط، ثم يقوم الطالب بالدخول على استعراض النشاط.

التسجيل في تطبيق توكلنا منصة مدرستي للهواتف

في البداية يجب تحميل تطبيق توكلنا منصة مدرستي على جهازك الأيفون أو الأندرويد من هنا.

قم بتشغيل تطبيق توكلنا منصة مدرستي واختر تسجيل جديد.

قم بإدخال تاريخ الميلاد الخاص بك ورقم الإقامة أو رقم السجل المدني.

قم بالضغط على زر التالي في تطبيق توكلنا منصة مدرستي ليتم متابعة تسجيلك.

قم بإنشاء كلمة مرور جديدة واضغط على زر التالي.

قم بتحديد مكان الإقامة على الخريطة بدقة، ثم جاوب على الأسئلة لإتمام عملية التسجيل.