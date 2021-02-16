نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية حجز موعد وأنواع قروض بنك التسليف وشروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية الاجتماعية حجز موعد لمعرفة العديد من أنواع القروض التي تهم الكثير من الفئات في المجتمع السعودي والتي تقدم لهم المساعدة المالية والتي تصل في بعض الأنواع إلى 60 ألف ريال، ويقدم البنك التمويل الخاص بالمطلقات والأرامل ويصل على 30 ألف ريال. يتم التقديم على هذه القروض بطريقة إلكترونية عبر موقع البنك على شبكة الإنترنت، دون الحاجة على زيارة مقرات البنك، ولكن عندما تدعو الحاجة إلى زيارة أحد الفروع فإنه لابد من حجز موعد.

بنك التنمية الاجتماعية حجز موعد

يتم حجز موعد لمراجعة مقرات بنك التنمية الاجتماعية من خلال موقع البنك الإلكتروني، ويتم ذلك من خلال عدة خطوات نوضحها في التالي:

الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية حجز موعد.

الدخول على الخدمات الإلكترونية من الشريط الرئيسي.

من قائمة الخدمات يتم اختيار حجز موعد.

الدخول على الخدمة من خلال حساب النفاذ الوطني الموحد.

الدخول على بيانات الموعد وتحديد الموعد المناسب بالوقت والتاريخ.

تلقي رسالة بالموعد على الهاتف أو البريد الإلكتروني.

يتم الالتزام بالموعد واتباع الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة.

منتجات بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية مجموعة من أنواع التمويل الخاصة بالأفراد والتي تقدم الخدمة بصورة إلكترونية او من خلال حجز موعد لزيارة فروع البنك المنتشرة في أنحاء المملكة ومن أنواع التمويل الاجتماعي الخاص بالأفراد ما يلي:

قرض الزواج الخاص بالشباب

قرض الاسرة للمساعدة في أعباء الحياة.

قرض ترميم المنزل للحصول على مسكن مناسب.

قرض كنف للمطلقات والأرامل.

ويمكن التعرف على القرض المناسب من خلال الدخول على الموقع وكتابة بعض البيانات مثل العمر، والجنس، والحالة الاجتماعية، وعدد افراد الأسرة، ثم الضغط على متابعة ومعرفة نوع التمويل المناسب.

رقم بنك التسليف الموحد

أتاح بنك التسليف أرقام للتواصل في حالة وجود شكاوى أو استفسارات، حيث وضح أن رقم بنك التسليف الموحد 920008002، لمتابعة عمليات السحب والإيداع لكل عميل ومعرفة كافة البيانات والشروط المطلوبة لكل قرض من القروض، وكذلك هناك أرقام مخصصة لكل منطقة داخل المملكة على حدى مثل:-

الرياض 0112093790.

جدة 0126688060.

الدمام 0138315875.

مكة المكرمة 0125765357.

المدينة المنورة 0148490713.