نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة مدرستي السعودية للدخول إلى الفصول الافتراضية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي السعودية ، من أهم المنصات التعليمية التي توجد بالمملكة العربية السعودية، والتي تقدم خدماتها لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وأصبح التعليم عن بعد إساسي لجميع الطلاب والطالبات، حتى لا تنتشر العدوى بينهم، وحققت المنصة نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، ويستطيع من خلالها الطلاب حل الواجبات إلكترونياً على المنصة، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري بالتعرف على طريقة التسجيل في المنصة.

طريقة الدخول إلى منصة مدرستي السعودية من خلال الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا

يستطيع أي طالب أو طالبة الولوج إلى المنصة من خلال الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بإنشائه، ويستطيع الطلاب والطالبات الدخول إلى المنصة بإدخال البريد الإلكتروني الخاص الذي تم إرساله إليه، ثم إدخال كلمة السر، بعد ذلك سوف تظهر صفحة يستطيع من خلالها الدخول إلى الفصول الافتراضية وحل الواجبات والاختبارات، وكذلك طرح الأسئلة على المعلمين، ويستطيعون الدخول إلى الفصول الافتراضية من خلال النظام الذي طرحته شركة مايكروسوفت وهو مايكروسوفت تايمز، وهذا النظام يتميز بقدرته على تحمل دخول العديد من المستخدمين في نفس التوقيت.

طريقة التسجيل في منصة madrasati

يجب على الطلاب والطالبات اتباع الخطوات التالية في عملية التسجيل في المنصة للدخول إلى الفصول الافتراضية وهى كما يلي:-

الدخول على منصة مدرستي. القيام بتحديد خيار الدخول بحساب مايكروسوفت. القيام بتسجيل رمز التحقق الشخصي. تسجيل البيانات المطلوبة بكل دقة وكاملة والضغط على دخول.

رابط التسجيل في منصة مدرستي السعودية

حددت وزارة التعليم السعودية، رابط للدخول على منصة مدرستي الإلكتروني، وقالت أن هذه المنصة تقدم خدماتها للطلاب والطالبات عن بعد، باستخدام النظم التكنولوجية الحديثة، وقامت الوزارة بعمل تحديث لجميع المنصات التعليمية لكي يستطيع الطلاب الحصول على الخدمة بكل سهولة، ويستطيعون استيعاب المناهج الدراسية من خلال الفصول الافتراضية لكي يتواصل المعلمين من تلاميذهم وتبادل البيانات والمناقشات فيما بينهم، وتساعد المنصة المعلمين والطلاب في عملية التفاعل فيما بينهم، وحققت المنصة نجاحاً كبيراً في توصيل المعلومات إلى الطلاب والطالبات، وقللت من عملية الاحتكاك بين الطلاب وانتشار عدوى فيروس كورونا.

طريقة إضافة الواجبات على منصة مدرستي السعودية

يجب اتباع الخطوات التالية في عملية إضافة الواجبات وهى كالآتي:-

الدخول على المنصة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على تسجيل دخول.

نقوم باختيار الأنشطة التعليمية ثم القيام بإضافة نشاط.

كتابة رقم السؤال ورقم الصفحة بالكتاب المدرسي.

قيام الطالب باختيار طريقة تسليم النشاط، والدخول على استعراض النشاط.