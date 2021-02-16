نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك منصة مدرستي التعليمية 1443 وخطوات تسجيل الدخول مباشر للاستماع إلى شروح المواد وحل الواجبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي التعليمية، لا زال البحث مستمر عن موقع منصة مدرستي التعليمية على شبكة الانترنت، وذلك لرغبة أولياء الأمور والتلاميذ في استكمال العملية الدراسية والتسجيل للفصل الدراسي الثاني، حيث تعتمد المملكة العربية السعودية على تلك المنصة بشكل رسمي في تقديم شروح المواد التعليمية المتعددة لكافة المراحل التعليمية، كما أنها تدعم نظام حل الواجبات من خلال الدخول على المنصة واتباع بعض الخطوات، هذا إلى جانب إمكانية حل الطلاب الاختبارات من خلال التواجد في المنزل، وهم غير مضطرين الان الذهاب الى المدارس لأداء تلك الاختبارات، كما يمكنهم تسجيل الحضور بجميع الحصص التعليمية أيضا من خلال المنصة، وقد اعتمدت ذلك الأمر لجميع المراحل الدراسية سواء كانت المرحلة الابتدائية أو الاعداديه أو الثانوية، وإليكم في تلك المقالة موقع منصة مدرستي وخطوات تسجيل الدخول بها، تابعوا معنا.

منصة مدرستي التعليمية

تعد منصة مدرستي التعليمية واحدة من أفضل المنصات التعليمية على مستوى العالم العربي، حيث قد أطلقت بعض الدول العربية بعض المنصات التعليمية الجديدة، وذلك لاستكمال العملية الدارسية من خلال التواجد في المنزل، وذلك تجنبا لانتشار عدوى كورونا بين الطلاب، وتقدم منصة مدرستي الجديدة أفضل الخدمات للطلاب وذلك حتى يتم تسهيل الأمور الدراسية عليهم، حيث سهلت عليهم أمر التواصل مع المعلمين في أي وقت، كما سهلت عليهم أمر حل الواجبات والاختبارات، هذا إلى جانب إمكانية الحصول على نتائجهم عبر منصة مدرستي أيضا.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

يمكنك عزيزي الطالب تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية، والاستفادة من خدمات المنصة الكثيرة والمتعددة وذلك عبر اتباع الخطوات التالية :

يجب أولا زيارة موقع منصة مدرستي. ثم اختيار تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بك. والان قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة. ثم انقر على تسجيل الدخول.

والآن وبعد أن تمكنت من تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي، يمكنك الان التسجيل لمواد الفصل الدراسي الثاني والاستماع إلى شرح كافة المواد وحل الواجبات بالإضافة إلى تسجيل حضورك بجميع المواد، ويتم ذلك الأمر لكافة المراحل الدراسية الابتدائيه والإعداديه والمرحلة الثانوية.