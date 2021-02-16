نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق نظام المدفوعات الفورية بين البنوك السعودية.. ماهيته ومزاياه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن البنك المركزي السعودي عن إصدار نظام المدفوعات الفورية الجديد بداية من يوم 21 من شهر فبراير الجاري لعام 2021، يأتي الإعلان عن إطلاق النظام الجديد الدائم، بعدما نجح إصدار المرحلة التجريبية الأولى، الخاصة بتفعيل هذا النظام مع بنوك متعددة جميعها داخل المملكة العربية السعودية.

نظام المدفوعات الفورية

مع إطلاق نظام المدفوعات الفورية بين البنوك، والمقرر له في يوم 21 من شهر فبراير 2021 سيكون بوسع كافة الأفراد والمؤسسات المالية وكذلك الشركات تنفيذ العمليات الخاصة بالتحويل بين البنوك المتنوعة وبعضها البعض، حيث أن ذلك سيتاح فورياً وطوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة.

وبالتالي سيتمكن أي عميل من الاستفادة بهذه الخدمة على أكمل وجه في أي وقت.

فطبقاً لما قام البنك المركزي السعودي بتوضيحه بشأن النظام المطور لـ”المدفوعات السعودية”، فقد أوضح أن هذا النظام سوف يعزز من تنمية الدولة الاقتصادية من خلال زيادة فاعليات المعاملات المالية التي ستتم من خلاله، حيث أنها ستنفذ بواسطة كافة الفئات الخاصة التابعة لقطاعات التجزئة والشركات أيضاً.

كما أن هذا النظام سيكون له دور أساسي أيضاً في إتاحة الفرصة للشركات المالية التقنية والمؤسسات المصرفية على تعزيز وتحسين أي منتج مالي متوافر لديها خلال الوقت الحالي ثم التحكم في أي تدفقات نقدية خاصة بقطاع الأعمال بعد ذلك وبشكل مباشر.

بالإضافة إلى أنه سوف يساهم في تعزيز الشفافية بما يخص المدفوعات بين كلاً من الأشخاص والشركات، مع الإسهام في تعزيز الابتكارات الخاصة بالخدمات المالية.

وأخيراً سيساهم نظام المدفوعات الفورية بشكل واضح في زيادة المستوى الخاص بجودة الخدمة التي تقدم لأي مستفيد.

حول نظام المدفوعات الفورية

يُتوقع أن يمثل النظام الجديد للمدفوعات الفورية طفرة جديدة ونقلة نوعية في عالم الاقتصاد السعودي وسيعززه بشكل كبير.

فطبقاً لتأكيدات صادرة عن البنك المركزي السعودي، فقد أثبت المرحلة التجريبية للنظام قدرته على العمل بكل سهولة ممكنة بين الشركات التقنية المالية والبنوك السعودية.

وأثبت أيضاً أنه سيساهم بشكل أساسي في خفض معدل تكاليفه التشغيلية وسيسعى إلى توفير عدد من الحلول المبتكرة الخاصة بقطاع الأموال بوجه عام.

وتم التوضيح أيضاً بما هو مرتبط بذلك النظام أنه حين يفعل سيتمكن من تحقيق أعلى معدلات الاستفادة الممكنة لكل المستفيدين منه بشكل مباشر.

وقد تتمثل هذه الإفادة في إتمام الحوالات المالية بين حسابات البنوك المحلية وبعضها البعض فوراً دون الحاجة للانتظار.

باختصار شديد هذه الخدمة ستتم على أكمل وجه مع رسوم محدودة، فهذه الرسوم منخفضة للغاية مقارنة بالرسوم التي يتم سدادها في نظام الحوالات الخاص بالبنوك خلال الوقت الحالي.

هذا، ويشرف البنك المركزي السعودي، بشكلٍ مباشر على تنفيذ نظام المدفوعات الفورية للإحالة بين البنوك المتنوعة.

فإنشاء هذا النظام بمثابة خطوة في منتهى الأهمية قادرة على تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية وجعلها دولة متقدمة في خدمات التكنولوجيا المالية والقطاع المصرفي بوجه عام بدرجة أكبر مما هي عليه.

فهذه الخطوة وبشكل واضح ستساهم في تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز ابتكار ذو ريادة فائقة في القطاع الخاص بالتكنولوجيا المالية في المنطقة.

وإجمالًا، فهذا النظام له دور أساسي في إتمام المستهدفات التابعة لبرنامج تعزيز القطاع المالي وتطويره بشكل عام حيث أن هذا البرنامج هو واحد من البرامج التابعة لرؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 والتي تسهم في تحول المجتمع بشكل كامل ليكون لا يعتمد على النقد اليدوي سوى بشكل محدود.

إلى جانب نظام المدفوعات الفورية، فقد أتاحت المملكة العربية السعودية، العديد من الأنظمة التمويلية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فهناك منصة سُلفة – وهو نظام مشابه قليلًا لنظام القروض الشخصية بدون ضمانات في الإمارات – التي وفرت عديد المزايا والخدمات، من بينها إمكانية تقديم تمويل نقدي عاجل للراغبين، بدون تحويل الراتب، ولحين نزوله لدى المستفيدين.