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عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول منصة مدرستي لتحميل المناهج ورفع الواجبات بالسعودية 1442 يهتم الكثير من أفراد المملكة العربية السعودية بشان منصة مدرستي للتعليم عن بعد، حيث تزداد محركات البحث على حوجل هذه الأيام وبصورة واضحة على رابط تسجيل دخول منصة مدرستي من قبل أولياء الأمور والطلاب والطالبات، لذا قامت الحكومة السعودية بتوفير الخدمات الإلكترونية والمتمثلة في منصة مدرستي التعليمية والتي عن طريقها تقدم كل ما يفيد المنظومة التعليمية من قرارات وزارة التعليم وخاصة بعد ما اصبح الذهاب الى المدارس أمر صعبة خوفا عليهم من فيروس كورونا المستجد والذي ينتشر في التجمعات الكبيرة لذا أطلقت وزارة التعليم بالسعودية رابط منصة مدرستي التعليمية وذلك لمتابعه تحميل المناهج والمقررات الدراسية الافتراضية ورفع الواجبات ابقوا معنا للتعرف على المزيد من خلال الفقرات الأتية:

خطوات رابط تسجيل دخول منصة مدرستي

أنشأت وزارة التعليم بالسعودية منصة مدرستي الإلكترونية كي تقوم بنفس دور الذهاب الى المدرسة لمتابعة الحصص والمقررات الدراسية ومل الواجبات والاختبارات سوف نوضح لكم خطوات دخول منصة مدرستي وهي كالاتي:

التوجه الى الدخول الى الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي عبر الأنترنت.

في حالة إذا كنت مستخدم جديد في منصة مدرستي التعليمية يتم التسجيل من اعلى الصفحة الرئيسية.

ثم قم بتسجيل دخولك على الموقع وتسجيل كلمه السر.

في المفترض أن لم يكن لديك حساب فبإمكانك إنشاء حساب جديد وذلك عبر تطبيق توكلنا.

أمامك من الآن متابعة دروسك اليومية ومتابعة كل ما تقدمه منصة مدرستي.

خطوات إثبات الحضور في منصة مدرستي التعليمية عن بعد

لقد جاء قرار التعليم عن بعد من وزارة التربية والتعليم بالسعودية من منطلق الحرص على مصلحة الطلاب لذا فرضت عليهم عبر منصة مدرستي إثبات الحضور على الطلاب وأيضا حساب عدد أيام الغياب وذلك خلال متابعة مستمرة إليكم خطوات إثبات الحضور في منصة مدرستي عن بعد.

أولا قم بالضغط للدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية.

ثم قم بالنقر على القائمة الرئيسية عبر الشاشة التي أمامك.

ثم قم بالنقر على أيقونة جدولي.

ثم قم بالنقر على الصف الدراسي التابع له الطالب.

ثم قم بالنقر على أيقونة الدرس.

اخيرا قم بالنقر على أيقونة حضور.

بعد التأكد من إتمام الخطوات بطريقة صحيحة إذا تكون قد أكدت حضورك عبر الصفوف في المواعيد المحددة وبناء عليه توضع التقارير المنتظمة على انتظام الطالب في منصة مدرستي وهذا يكون له تأثير على درجات الطالب النهائية طوال العام الدراسي.

خطوات رفع الواجب بالمنزل عبر منصة مدرستي

في البداية تسجيل الدخول من قبل الطالب الى منصة مدرستي التعليمية وذلك من خلال إدخال رقم الهوية الخاص بالطالب وأيضا إدخال كلمة السر.

يختار الطالب المادة التي يريد رفع الواجب المنزلي الخاص بها.

يقوم الطالب باختيار الملف الخاص بالواجب المنزلي والذي حفظه على الجهاز الخاص بالطالب.

بعد ما قام الطالب بحفظ الواجب يكون متاح له على الموقع سواء امام المعلم يمكنه الاطلاع عليه وتصحيحه أو امام الطالب الدخول أيضا للتصحيح والاطلاع عليه ومراجعته إذا كان هناك خطا أم لا.

الى هنا وصلنا زوار موقعنا الكرام موقع ثقفني الإخباري الى اهم التفاصيل عن رابط منصة مدرستي التعليمية عن بعد و خطوات إثبات الحضور عن بعد و تحميل المناهج ورفع الواجب المنزلي.