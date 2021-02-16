نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة فورية حتى 10 آلاف ريال للسعودي والمقيم من بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلفة فورية حتى 10 آلاف ريال سعودي أحد الخدمات البنكية التي يقدمها بنك الرياض من خلال برنامج تسهيل للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال خطوات ميسرة لعملاء البنك حيث يوفر البنك للعملاء من كافة الجنسيات فرصة الاستفادة من سلفة مالية فورية على الدخل الشهري للعميل وذلك بمبلغ مالي لا يتجاوز نسبة 25٪ من إجمالي الدخل الشهري للمتقدم والمحول على حساب البنكى الخاص به لدي بنك الرياض وبعد التأكد من توفر جميع الشروط التي حددها البنك للاستفادة من الخدمة يتم صرف مبلغ السلفة وعند حصول العميل على حوالة واردة بالراتب الشهري يتم خصم مبلغ السلفة تلقائياََ وإتاحة الرصيد المتبقي في الحساب البنكى الخاص بالعميل. كيفية التقديم على سلفة فورية من بنك الرياض يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً والأفراد العاملين في القطاع الحكومي أو شبة الحكومي أو القطاع الخاص التقديم على طلب الحصول على سلفة مالية فورية من بنك الرياض وذلك من خلال أونلاين الرياض وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

يمكن أيضاً للمواطنين من كافة الجنسيات في المملكة والموظفين في جميع القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة التقديم على الطلب عن طريق موبايل الرياض. شروط طلب الحصول على سلفة من برنامج تسهيل لدي بنك الرياض الحد الأدنى للدخل الشهري يجب أن يكون لا يقل عن 8000 ريال سعودي وذلك للحصول على سلفة فورية حتى 10 آلاف ريال سعودي من بنك الرياض.

إذا كان المتقدم بالطلب مواطن سعودي فيشترط أن يكون لا يقل عن 18 سنة.

أما إذا كان المتقدم بالطلب مواطن مقيم فيشترط أن يكون عمره لا يقل عن 22 سنة.

يشترط أن يكون طالب السلفة الفورية المتاحة لدي بنك الرياض من خلال برنامج تسهيل من موظفين القطاع الحكومي أو شبة الحكومي أو القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون العميل يمتلك دخل شهري على الأقل محول على بنك الرياض في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون مبلغ السلفة لا يزيد عن نسبة 25٪ من صافي الدخل الشهري للعميل.

يشترط أن يكون مبلغ السلفة لا يزيد عن 10000 ريال سعودي.

500 ريال سعودي هي رسوم الاشتراك في الخدمة والتي يتم دفعها مرة واحدة فقط عند الاشتراك بالخدمة وبعد ذلك تكون الخدمة صالحة لمدة سنة واحدة.

يشترط عند التقدم بطلب الاشتراك في الخدمة أن يكون ليس لدي العميل اي منتج تمويلي من المنتجات التمويلية المتاحة لدي بنك الرياض سواء كان تمويل شخصي أو تمويل تأجيري أو تمويل عقاري وذلك للاستفادة من الخدمة المتاحة لدي بنك الرياض. شروط تسجيل توكلنا للاطفال 2021 وعمر حساب مستقل للأقل من 15 عام

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