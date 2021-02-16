نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي للتعلم عن بعد ودخول الحصص من رابط المنصة الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي والتعليم عن بعد وكيفية الدخول إلي المنصة لحضور الحصص المدرسية الخدمة الجديدة التي تم إعلانها من وزارة التربية والتعليم السعودية وجاء قرار الوزارة فيما يخص دخول الحصص منصة مدرستي لحرص الوزارة علي كافة الطلاب السعوديين من جائحة كورونا وللمحافظة علي صحتهم حتي لا يكون هناك أي ضرر عليهم في تنقلهم إلي المدارس و تسجيل دخول منصة مدرستي للتعلم عن بعد متاح لكافة الطلاب الراغبين في التسجيل في المنصة لتلقي التعليم وأيضاً حضور الحصص المدرسية من خلال رابط منصة مدرستي الرسمي المعلن عنه من وزارة التربية والتعليم .

منصة مدرستي والخدمة الجديدة للتعليم عن بعد الموضوعة من وزارة التربية والتعليم السعودية

مدرستي هي المنصة الرسمية الموضوعة والمشرف عليها من وزارة التربية والتعليم السعودية وهي منصة رسمية يعلن بها كافة الخدمات المدرسية عن طريق الأنترنت وجاءت مبادرة الوزارة في إطلاق هذه المنصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد مثلها مثل باقي دول العالم وهي الخاصة بجائحة فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي أرواح الطلاب ومن خلال خدمات منصة مدرستي تتيح للطلاب بإمكانية التواصل مع المعلمين والمعلمات وأيضاً الاستفادة من كافة الخدمات التي يتم تقديمها علي المنصة الرسمية مثل تلقي حضور الحصص وأيضاً إمكانية مشاهدة الشرح الخاص بالمناهج الدراسية وتفاعل كافة أولياء الأمور مع المعلمين والتواصل معهم فيما يخص كافة الأمور المتعلقة بالدراسة .

ما هي الخطوات التي يجب إتباعها ليت تسجيل الدخول علي المنصة التابعة لوزارة التربية والتعليم

يتم الدخول علي المنصة من خلال رابط منصة مدرستي الرسمي المعلن عنه . يتم التسجيل بالضغط علي تسجيل دخول علي منصة مدرستي للتعليم عن بعد . يتم تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالطلاب التي يتم طلبها من المنصة مثل “الاسم ، تاريخ الميلاد” . يتم ظهور رمز تحقق خاص بالطالب المسجل علي المنصة يتم تسجيله في الخانة المخصصة له والضغط علي تسجيل دخول .

ما هي الطريقة التي يجب إتباعها للاستفادة من دخول الحصص علي المنصة

يتم الدخول علي منصة مدرستي الرسمية علي موقعها الرسمي في شبكة الأنترنت .

الدخول علي قائمة التواصل المجتمعي علي المنصة والبحث عن ما هو الدرس المراد الدخول عليه ومتابعته من المنصة .

الخطوة التالية يتم الضغط علي قائمة الرابط الخاص بالدرس ومن ثم يتم التوجه إلي البرنامج الخاص بالدرس “تيمز” .

يتم من خلال التسجيل الخاص بالدخول في مدرستي الضغط علي القائمة المكتوب عليها “انضمام” حتي يتم التسجيل .

بهذه الخطوات يستطيع الطالب والطالبة أن يشاهدوا الحصص المراد حضورها وشرط أساسي هو أن يقوم كافة الطلاب بتحميل برنامج “تيمز” حتي يستطيعوا حضور كافة الحصص التي تقدم علي المنصة .

الطريقة المتبعة لحل الواجب الخاص بالطلاب من خلال الرابط الرسمي للمنصة

التسجيل علي المنصة الرسمية حتي يستطيع الطالب الاستفادة من هذه الخدمة . الدخول علي حساب خاص بأي طالب قام بالتسجيل ببياناته الشخصية . الدخول علي الحساب الخاص بأي طالب من خلال الحساب الخاص به علي مايكروسوفت . التسجيل في منصة مدرستي للتعليم عن بعد ويتم الضغط علي قائمة بجانب الصفحة الرئيسية . يتم الضغط علي كلمة “مقرراتي” التي تتيح أختيار المقرر المراد للطالب . من بعدها يتم الدخول علي المقرر الذي تم أختياره لمعرفة ما هي المحتويات للمنهج . يتم أختيار القائمة التي تخص حل الواجبات والتعرف علي ما هو الواجب المفروض علي كل طالب . بعد الحل لأي واجب تم فرضه علي كل طالب ومن خلال رابط منصة مدرستي الضغط علي النتيجة لمعرفة نتيجة الواجب . تتيح المنصة بعد حل الواجبات القيام بتحميله كملف PDF التي تخص كافة المواد في أي مرحلة تعليمية . هناك إمكانية ليتم العرض لكافة الواجبات التي تم حلها لكي يتعرف الطالب علي الحل سواء صحيح أم خطأ .

التعليم عن بعد عبر المنصة كيف يتم والعملية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم السعودية

دخول الحصص منصة مدرستي التي إتاحتها وزارة التربية والتعليم السعودية حتي يتم الاستفادة لكل طالب من التعليم عن بعد وفقاً للخطة التي تم وضعها من الوزارة وتم التأكيد منها علي كافة الطلاب أن يقوموا بحضور ما يخصهم من دروس بشكل إلكتروني عبر المنصة وهذا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تم وضعها ومن خلال المنصة يتم تسجيل حضور أو غياب الطلاب ومن هم حضروا الدروس التي يتم بثها وذلك يتم لأن كل طالب يقوم بالتسجيل تظهر بيانات التسجيل الخاصة به علي المنصة ويتسبب التكرار في الغياب وعدم حضور الحصص عن بعد التأثير علي الدرجة التي يتم وضعها لكل طالب وطالبة .

منصة مدرستي والتي يتم الأشراف عليها من وزارة التربية والتعليم قامت بإضافة الخدمة الجديدة علي المنصة وهي دخول الحصص الخاصة بكل الطلاب بشكل إلكتروني من الرابط الرسمي للمنصة وأيضاً تم وضع خدمات عديدة علي المنصة ومنها حل الواجبات من خلال المنصة ويمكن لكل طالب أن يتعرف علي النتيجة الخاصة به في حل الواجبات من خلال القائمة الخاصة بها .