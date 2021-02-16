نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إلغاء الخروج النهائي للوافدين بالمملكة 2021 عبر مكتب العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازدادت عمليات البحث مُؤخرًا لمعرفة شروط إلغاء الخروج النهائي للوافدين بالمملكة 2021 والتي تُعد من أكثر الأمور الخاصة بالوافدين المقيمين بداخل المملكة، بعد أن اعتمد مجلس الوزراء القوانين الجديدة الخاص بالخروج والدخول إلى المملكة في الفترة الماضية، وذلك من أجل تسهيل استخراج الخروج النهائي للراغبين فيه، حيث يشمل القانون كافة المقيمين الحاصلين على تأشيرة الخروج النهائي بشرط أن يتواجدوا بداخل المملكة لمدة لا تزيد عن شهرين.

شروط إلغاء الخروج النهائي للوافدين

أوضح القانون الخاص بتأشيرة الخروج النهائي عدد من التفاصيل الخاصة بالإلغاء والتي من بينها :

إذا تخطى المقيم المدة المسموح له بالبقاء في المملكة يتوجب عليه دفع غرامة قدرها ألف ريال.

يمكن للمقيم الحاصل على تأشيرة الخروج والعودة الدخول مرة أخرى إلى المملكة بتأشيرة جديدة إذا لم تكن هناك أي مشاكل متواجدة بحقه.

إذا كانت هناك خلافات بين المقيم والمقيم أثناء خروجه من المملكة، وتم تسجيله خرج ولم يعد، فأنه لا يمكن عودته إلى المملكة إلا بعد مرور ثلاثة سنوات مع كفيل جديد.

شروط الخروج النهائي من المملكة

أتاحت الحكومة السعودية للوافدين بداخلها عمل تأشيرة خروج نهائي وذلك بعد توافق عدد من الشروط وهي :

ألا تكون هناك أي قضايا أو مخالفات قانونية مُسجلة على المقيم.

أن يقوم المقيم بتسديد كافة الغرامات المرورية قبل تقديم الطلب.

ضرورة الخروج من المملكة قبل إنتهاء فترة السماح.

لابد أن تكون المعلومات المسجلة عن الوافد في بطاقة الإقامة صحيحة وحقيقية.

إحضار موافقة من الكفيل أو صاحب العمل على خروجه النهائي.

ألا يكون قد تم تسجيله متغيب عن العمل.

أن يكون المقيم لديه جواز سفر ساري المفعول.

متى يتم إلغاء التأشيرة

يمكن إلغاء التأشيرة الخاصة بالوافدين في المملكة تأشيرة الخروج النهائي في خلال الثلاث أشهر أولى التي تعد فترة الصلاحية، ويتم اللجوء لذلك في حالة التعاقد مع عمل جديد أو التصالح مع صاحب العمل القديم، ولكن لابد أن يكون قبل إنتهاء الثلاث أشهر لتجنب فرض الغرامات، ويتم إلغاءها عن طريق :

الدخول على منصة أبشر الجوازات.

تسجيل المنصة بالحساب الشخصي للمقيم.

النقر على قسم الجوازات والتأشيرات خدمة المكفولين.

تحديد المقيم المرغوب إلغاء التأشيرة له، والضغط على إلغاء التأشيرة.

ملئ البيانات المطلوبة بالبيانات الخاصة بجواز السفر للمقيم.

يُوقع صاحب العمل طلب الاستمارة بعد طباعته، من أجل أن يتم إعتماده في الغرف التجارية.

صلاحية الإقامة بالمملكة

أتاحت المملكة لكافة الوافدين بداخلها إمكانية الإقامة بصورة نظامية، مع تجديدها في حالة إنتهائها، تجنبًا لفرض العديد من الغرامات الخاصة بالوافدين، ومن بين تلك الغرامات :

دفع ألف ريال سعودي للمرة الأولى.

دفع ألفين ريال سعودي للمرة الثانية.

الترحيل من المملكة في حالة التأخير للمرة الثالثة.