نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “link” منصة مدرستي تسجيل الدخول للحضور والواجبات 1442 || تسجيل الدخول schools.madrasati.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي من ضمن مجهودات الحكومة السعودية التي تبذله في الفترة الحالية للتغلب على ما تمر به وتطبقه من إجراءات احترازية جراء فيرس كورونا المستجد، فاهتمت على أن توفر للمواطنين كل ما يحتاجون له بشكل يومي بطريق إلكترونية للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد، ومن بين الخدمات التي تقدمها الدولة، تفعيل منصة مدرستي التعليمية، التي تعتبر من أهم الخدمات المتاحة للتعليم عن بعد، والتي يحتاج لها كافة طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، أنها تتبع نهج العملية التعليمية للتعليم عن بعد، مع المنع النهائي لذهاب الطلاب والطالبات المدارس، وعلى أن يتلقون ما يكونوا بحاجة له من دروس يومية وهم بالمنزل.



خطوات تسجيل الدخول للحضور والواجبات 1442

بعد أن أدى الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر منصة مدرستي وقد تم قضاء الإجازة، ويتم الآن العودة للمدارس مجدداً، أصبح يبحث كافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، من أجل التسجيل في منصة مدررستي بها لاستكمال العام الدراسي 2021 /1442، كما أن المنصة تضم الكثير من الخدمات التعليمية المتاحة، مثل مكالمات الفيديو كول بين الطلاب والمعلمين، كما أنه تقوم بإنشاء غرفة بين مجموعة من الكلاب على أن يتم تدريسهم سوياً وتفعيل المنافسة بينهم وهذا ما ينمي مهارتهم، لكي تعوضهم عدم نزولهم للمدارس، واستكمال الحياة التعليمية لكي ينتقل لمرحلة تعليمية جديدة مباشرة، وعلى أن يتم تطبيق منظومة التعليم عن بعد إلكترونياً، بالتزامن مع انتشار فيرس كورونا المستجد وبالأخص أن حالات الإصابة به في زيادة مستمرة، لذا سوف نطلعكم اليوم على الرابط الخاص بمنصة مدرستي وخطوات التسجيل به.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي

بالبداية يتم الدخول على الموقع الخاص بمنصة مدرستي من هنا يقوم الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر بإضافة الاسم وكود الدخول الخاص به. بعد ذلك يقوم بالنقر على تسجيل الدخول للمنصة. عند القيام بالنقر على تسجيل الدخول، سوف يظهر لك بشكل مباشر كل ما ترغب به من خدمات تعليمية متاحة للطلاب والطالبات، من شروحات مفسرة وحصص يومية وأداء الواجبات ورفعها عبر المنصة بكل سهولة مع إمكانية تسجيل حضورك اليومي للحصص.