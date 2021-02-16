نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل العمالة المنزلية في توكلنا برقم الإقامة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل العمالة المنزلية في توكلنا هو وأحد من ضمن الأمور التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من العمالة المنزلية في السعودية وذلك لأن يعرفون كيفية التسجيل في تطبيق وزارة الصحة الخاصة بإستخراج التصاريح الأمنية للخروج من المنزل في وقت الحظر وحجز مواعيد التسوق.

تسجيل العمالة المنزلية في توكلنا

يسمح تطبيق التصاريح الأمنية السعودي لجميع العمال الوافدين في المملكة العربية السعودية بإنشاء حساب إلكتروني علية حيث يكون ذلك عن طريق ربط حساب العامل بحساب صاحب العمل أو الكفيل، ويتم تفعيل الحساب من خلالة، ويمكن أيضاً للعامل أن يقوم بإنشاء حساب مستقل لنفسة ويتم التعرف علي الحالة الصحية للعامل من خلال منصة توكلنا علي الهاتف المحمول.

طريقة تفعيل رقم جوال العامل المنزلي في توكلنا

يمكن للعامل المنزلي القيام بعملية تفعيل الهاتف المحمول الخاص به لتطبيق توكلنا من خلال منصة أبشر حيث يكون ذلك عن طريق القيام بالأتي:

الذهاب إلي موقع منصة أبشر علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق رقم الإقامة ثم كلمة السر.

إدخال رقم التحقق البشري ثم الضغط علي زر الدخول.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة خدماتي.

اختيار منها تعريف رقم الهاتف المحمول.

بعد ذلك تقوم باختيار تعريف الهاتف لتوكلنا.

تكتب رقم الهاتف المحمول في المربع الخاص به.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر التحقق.

إدخال رمز التحقق المرسل في رسالة نصية.

الضغط علي زر التفعيل.

خطوات تسجيل العمالة المنزلية في توكلنا

يتم تسجيل العامل المنزلي في التطبيق عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة والتي نذكرها لكم في السطور التالية:

فتح تطبيق توكلنا علي الهاتف المحمول.

بعد ذلك أختيار من القائمة إنشاء حساب.

اختيار حساب للمقيم.

بعد ذلك تكتب الأسم الرباعي للعامل.

إدخال رقم الإقامة في المكان المخصص لها.

تقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بالعامل.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.

يتم فتح لك صفحة أخري تكتب رقم السر لحسابك.

تأكيد رقم السر الخاص بك.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر التسجيل.