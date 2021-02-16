نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل للمتقاعدين من 8000 حتى 2 مليون بشرط الراتب لا يقل عن 1900 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث المتقاعدين أو الموشكين على التقاعد عن طرق وحلول تمويلية تمكنهم من شراء سيارة أو شراء عقار أو تسديد ديون والدفع بقسط شهري منخفض للبنوك أو الشركات التمويلية، والتي تقوم بتقديم قرض شخصي بقسط شهري يناسب الراتب لاحب الطلب، هنا يمكن أن يوجد ضامن للقرض أو لا يوجد ضامن وفق بعض الضوابط والشرط المذكورة لدى البنك.

التسجيل في بنك الراجحي

بنك الراجحي يقدم العديد من العروض التمويلية كالقرض الشخصي، قرض سيارة، قرض عقاري، قرض خصي للمتقاعدين، ويهدف إلى الحد من البطالة والتوسع بداخل المملكة، وتقديم المبلغ التمويلي بتسهيلات ميسرة للعملاء، رابط التسجيل في بنك الراجحي للحصول على الخدمات الإلكترونية، تحويل المبالغ المالية، الاستفادة من القروض والحصول عليها بخطوات بسيطة، وقد تحصل أيضا على بعض من البطاقات الائتمانية كبطاقة الحسم الشهري، بطاقة منخفضة للتسوق، بطاقة المرابحة الائتمانية.

تمويل وطني مرن

هناك عدة تمويلات للمواطنين من بينها تمويل وطني مرن للعملاء الموشكين على التقاعد والذين لديهم 5 سنوات على التقاعد، فقد يحصلون على تمويل شخصي بمبلغ تمويلي يبدأ من 8 ألاف ريال وحتى 2 مليون ريال، كما أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية، ويتميز بفترة سداد طيلة قد تصل إلى خمس سنوات، وموافقة فورية، كما يمكن تقليل القسط الشهري حتى وقت التقاعد لتمكين العملاء من الإقلال من العبء المالي، ويشمل فتره ما قبل التقاعد وما بعدها ليكون تمويل موحد، من المميزات أيضا أنه يتم تحويل المعاش عند التقاعد لمصرف الراجحي.

تمويل للمتقاعدين بدون فوائد

احصل على تمويلك إذا كان راتبك الشهري لا يقل عن 1900 ريال شهريا، ويتم خصم قسط شهري 900 ريال من الراتب بتحويلهم للبنك، ولا يتجاوز عمر المقترض عن 60 عاما، ويتم تقديم صورة من الإقامة وخطاب تعريف من جهة العمل، صورة من جواز السفر، طلب تمويل للمتقاعدين بنك الراجحي إلكترونيا، ويمكن احتساب المبلغ التمويلي من خلال حاسبة الراجحي لقروض المتقاعدين والتي تمكنك من احتساب الأقساط والمبلغ وإمكانية إعادة التمويل مرة أخرى، وكتابة البيانات كاملة واختيار مواطن أو مقيم، والعمل حكومي أو خاص، مدة التمويل والراتب الشهري، الأقساط الشهرية، كل هذا ويتم احتسابه وسيظهر لك ما هو الجدول التمويلي المتاح لك، وهامش الربح السنوي، فترة السداد، الأقساط، الحد الأقصى للتمويل، ويوفر بنك الراجحي العديد من التمويلات الأخرى التي تساعدك في اختيار الأنسب لك.