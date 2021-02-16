نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط صرف حقوق ساند للرجال والنساء وموعد صرف ساند والتحقق من أهليتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط صرف حقوق ساند هي احد الأساسيات التي يجب على كل شخص يريد الحصول على أعانة ساند أن يكون على دراية بها جيدا، حيث تعمل الحكومة السعودية على توفير كافة سبل المعيشة الكريمة لجميع المواطنين في جميع أرجاء المملكة، حيث يعمل نظام ساند علي رعاية المواطنين السعوديين وأسرهم خلال فترة تعطل المواطن عن العمل وهذا إذا كانت الظروف خارجه عن إرادته، ويكون الهدف الرئيسي أن يقوم ساند بسد فجوة الفترة الانتقالية بين الوظيفين عن طريق توفير الحد الأدنى من الراتب حتى تعيش الأسرة حياة كريمة، بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم والذي يساعد العمل في الحصول على وظيفة جديدة مناسبة، ويكون التسجيل في نظام ساند هو شئ ضروري ولكن لابد من معرفة البنود التي من خلالها يكون التسجيل بشكل صحيح.

شروط صرف حقوق ساند للرجال والنساء

أكدت الهيئة العاملة للتأمينات الاجتماعيات عن ضرورة توافر بعض الشروط لدى المتقدمين حتى يتم الاستفادة من تأمين ساند، وبعد أن قمنا بتوضيح خطوات صرف حقوقي في ساند نستعرض شروطه:

أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية ولا يحق لمن يملك جنسية أخرى صرف راتب التأمين. ألا يكون قد تم فصله من العمل بسبب يرجع إليه أو بإرادته. ألا يملك دخل خاص من احد النشاطات التجارية. أن يكون قادر على العمل ولم يصل سنه إلى 60 عام. التسجيل في الهيئة العامة للتأمينات من خلال تقديم طلب في خلال 90 يوم من تاريخ ترك العمل. البحث عن عمل جديد بجدية ونشاط والالتزام بالتدريبات التي يحددها النظام.

موعد صرف ساند

يتم صرف التأمينات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، أما في حالة إن كان يوم 1 بالشهر الميلادي موافق ليوم سبت فيؤجل صرف التأمين ليوم الأحد، بينما يتم تقديم صرف التأمين ليوم الخميس إذا كان اليوم الأول من الشهر موافق ليوم الجمعة، وفي أيام الأعياد الرسمية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى فعادة ما يتم صرف استحقاقات العاطلين قبل الأعياد.

التحقق من أهليتك لاستحقاق ساند

يقدم نظام ساند خدمة الاستعلام عن التأمينات وموعد صرفها عن طريق الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات العامة بالمملكة العربية السعودية، نستعرض خطوات الاستعلام فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر قائمة الخيارات.

اختر التحقق من أهلية ساند.

كتابة رقم بطاقة الهوية الذي تم التسجيل من خلاله من قبل في الموقع وكتابة رمز التحقق الموجودة بالصورة اسفل الصفحة.

بمجرد الضغط على أيقونة تحقق سيقوم الموقع بعرض كافة المعلومات المتعلقة باستحقاقك للتأمين من عدمه.

كما قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بعرض رقم هاتفي مجاني يمكن المتقدمين من الاستفسار عن طلباتهم وذلك من خلال الاتصال على الرقم 011808777، كما يمكنكم الاتصال على الرقم الموحد لنظام ساند 8001243344.

كما أكدت هيئة التأمينات في المملكة علي خطوات تقديم طلب تعويض التعطل عن العمل التي من خلالها يمكن تسجيل أي اعتراض.